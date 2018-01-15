香港五星级酒店现命案:韩商人将妻儿割喉杀害(图)

原标题：香港五星酒店惊现命案 韩国商人将妻儿割喉杀害

探员进入酒店调查（来源：香港01）

海外网1月15日电 当地时间14日，香港一家五星级酒店一客房内发生命案，一名韩国籍商人疑因生意失败，涉嫌持刀杀害妻子和孩子。其妻子包括颈部在内身中多刀，男童则被割喉致死。警方逮捕该名男子时，对方还呈现醉酒状态且情绪激动。

综合香港《东方日报》、“香港01”等媒体15日报道，涉嫌谋杀妻儿的韩籍男子姓金，在韩国从事朱古力生意，他自称为行政总裁，曾接受韩国媒体访问。根据其社交网站显示，他与妻儿关系良好，2016年庆祝儿子的生日，年底又与妻儿一同迎接新一年的到来，每张照片一家三口皆笑容满满，似乎非常疼爱家人。

韩国男子金某及其家人（来源：香港01）

油尖警区助理指挥官陈子良表示，此案发生在14日上午8时，警方接获了酒店职员的报案，称一客人的房间内有人受伤。警方到场后发现有3人在房间内，其中一名42岁女子及一名6岁男童倒卧床上，两人的喉咙被割开，满床鲜血。女子身有多处刀伤，有2处位于颈部，孩子脖子上则有一处刀伤。经救护员证实均当场死亡。警方在房间的客厅亦发现一名男子，其手指及脸部有刀伤。

据悉，上述两名死者是男性伤者的妻子和孩子，其一家人持韩国护照在1月6日来香港旅游。他们先入住香港另一间酒店，至1月10日入住案发酒店。经警方初步调查，认为男性伤者金某与案件有关，他因涉嫌谋杀而被捕。据悉，案发的高级酒店位于全港最高、全球第十高的建筑物西九龙环球贸易广场102至118顶楼，提供约300间套房。案件已交由油尖警区重案组接手调查。

案发酒店（图源：法新社）

有媒体报道称，14日7点多，金某曾致电身在韩国的友人吐苦水及道别，透露了自己生意失败，感到万念俱灰，声称欲与家人一同寻死。友人尝试劝慰未果，挂线后担心其做傻事，随即向当地警方求助，再转到韩国驻港总领事馆跟进。据悉，领事馆人员很快便联络到金某，得悉他所住的酒店，金某在电话再次声称打算自杀。领事馆人员随后致电通知酒店及赶往了解情况，当酒店职员登门时无人应门且听见异响。

据悉，现场发现了一把不属于酒店的5寸长陶瓷刀，怀疑是在香港购买。房间内没有太大挣扎或打斗的痕迹，血液大部分在床上。警方还表示，金某在被发现时似乎曾饮酒，他当时神志不清，未能与警方沟通。目前正在一家医院，还尚未与警方录取口供。（海外网 张霓）

责任编辑：张玉