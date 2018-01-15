党报谈实现统一:台当局“维持现状”是欺人之谈

原标题：重磅！党报刊文谈如何实现两岸统一

当前，两岸综合实力对比发生了巨大变化，大陆应积极构建和主导两岸关系话语权，进一步将大陆战略优势转化为两岸和平统一的推动力。

第19期“金台沙龙”嘉宾。从左至右：朱磊、严峻、王英津、朱松岭、陈桂清。（付勇超 摄）

新时代两岸关系怎么走？在人民日报海外版海外网近日举办的“金台沙龙”论坛上，与会专家展开热烈讨论。专家们说，关于新时代两岸关系的发展方向，中共十九大报告已经做出明确回答。当前，两岸综合实力对比发生了巨大变化，大陆应积极构建和主导两岸关系话语权，进一步将大陆战略优势转化为两岸和平统一的推动力。

坚决遏制形形色色的“台独”

“十九大报告明确提出，实现祖国完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。从逻辑上来讲，如果没有国家统一，就谈不上真正意义上的民族复兴。”全国台湾研究会副秘书长严峻表示，大陆实现祖国统一的决心是坚定的，但不会急躁冒进，也不会给自己制定“时间表”，而是会逐步在中华民族伟大复兴的进程中实现统一。

“十九大报告中的‘六个任何’，是对‘台独’分裂势力的强力威慑。” 南开大学台湾经济研究所教授朱磊说，继续坚持和推进“和平统一、一国两制”是大陆的总的战略方向，但大陆也绝不会容忍“法理台独”，不会坐视“渐进台独”，大陆的立场是坚定的、毫不动摇的。

改革开放近40年来，两岸综合实力对比逐渐发生改变。中国人民大学两岸关系研究中心主任王英津认为，现今在经济、政治、文化、科技、军事等方面，大陆优势明显，应积极建构和主导两岸关系话语权，结合“新时代”这一大背景，进一步将大陆战略优势转化为两岸和平统一的推动力。

一边是“中国模式”的国际认可度越来越高，一边是民进党当局最近的种种举措和政治闹剧加剧岛内冲突，阻碍了台湾社会的发展。两者相较，在体制、道路、价值的竞争中，台湾已经处于下风。“我们去台湾参访，一些社团机构主动要求讲讲‘中国模式’。”中国社科院副研究员陈桂清分析，随着在国际社会上的话语权不断增加，大陆更有利于编织出遏制“台独”的天罗地网，推动台湾民意朝着“民族复兴、和平统一”的方向转变。

台当局“维持现状”是欺人之谈

“民进党的两岸路线8个字概括是‘本质不变，策略百变’。”陈桂清指出，如今两岸各界都看得明白，民进党坚持“台独”的本质立场不会改变，蔡英文所谓的“维持现状”，不过是不堪一击的谎言，是骗取岛内民意和外部势力支持的说辞。“实际只是向美国骗取保证、向民众骗取选票的口号。” 北京联合大学两岸关系研究所所长朱松岭称。

“没有‘九二共识’这个基础，蔡英文不可能‘维持现状’。” 王英津认为，蔡英文上台后始终不承认“一中原则”，导致两岸联系沟通机制停摆，因此她才是两岸现状的最大改变者，而不是维护者。

严峻提醒说，民进党在两岸关系相关表述方面，用语貌似缓和，立场顽固不变，总目的则是希望维持两岸“冷和”。民进党以推动“文教台独”为主，少有刺激性的动作，但对台湾社会基层的影响更加深远，危害更大。民进党现在的两岸路线是在尽力敷衍、搞鸭子划水式的“台独”，为今后动作埋下伏笔。

朱磊同样认为，“维持现状”只是民进党当局的一个幌子。蔡英文一上台就否认“九二共识”，反映了她想定义现状，并借“维持现状”的幌子，阻挡两岸交往交流，推行“渐进台独”。朱磊分析，未来无论蔡英文是否会连任，民进党仍然会继续回避“九二共识”，并推动渐进“台独”，两岸关系将会进入一个非常不稳定的时期。

让台湾民众“同时爱大陆”

对于2018年的两岸形势，参加沙龙的专家们一致认为不会很理想。未来，民进党当局不会实质调整两岸政策，不会停下“渐进台独”的步伐，不会停下“反中”“仇中”的动作。

“随着2018年地方县市选举的到来，蓝绿阵营为争夺选票，冲突将不断上升，‘统独’矛盾将被激化，‘公投法’可能引发的‘公投’闹剧等更是火上浇油。”朱松岭预判，两岸关系可能走向新一轮紧张，僵局难以打破。

正因如此，专家们指出，大陆应寄希望于自身的发展，最大程度争取岛内民心，维护两岸和平稳定局面。

去年，两岸官方互动虽然停摆，但两岸经贸数据却出现大幅增长。2017年前11个月，台湾向大陆及港澳的出口占总额40.8%，同比增长15.9%，这是大陆经济快速发展给两岸带来的共同红利。同时，台湾同胞卢丽安亮相中共十九大，她所代表的“爱台湾，也可以同时爱大陆”的观念更是代表了两岸的主流民意。

“2017年，大陆出台了多项促进两岸经济社会融合发展的举措，包括用卡式台胞证自助买火车票、值机，在大陆台湾居民可缴存、使用住房公积金、参加社会保险、申请国家社科基金等，这对促进两岸融合具有重大现实意义。”严峻说，两岸问题归根到底是人心问题。他建议，未来大陆应继续致力于推动两岸民间合作交流，让越来越多的台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活，搭乘大陆发展的快车，实现人生的理想，促进民心的融合。

责任编辑：初晓慧