陈水扁祝李登辉万寿无疆 曾用一张字条把李气到炸

原标题：陈水扁祝李登辉“万寿无疆” 曾用一字条把李气到炸

陈水扁登门时，李登辉办公室主任王燕军在门口迎接。（图片来源：台媒）

海外网1月16日电 自2015年1月5日获保外就医以来，仍为受刑人身份的陈水扁屡屡趴趴走（意为到处跑），1月15日下午更是公然登门为台湾地区前领导人李登辉祝寿，并留下“万寿无疆”的贺词给他口中的“台湾‘民主’之父”。台媒报道称，李登辉陈水扁此次会面系二人关系首度“破冰”，李扁二人的关系已经回温。

陈水扁曾用一张字条把李登辉气到炸

据台媒早前报道，李登辉早前在担任台湾地区前领导人时期，与时任台北市长的陈水扁可谓“情同父子”，陈水扁2000年第一次竞选台湾地区领导人时，李登辉曾全力相助，让陈水扁顺利当选，陈水扁也被视为李登辉所谓“理念”的“接班人”，当时两人关系被外界视为“情同父子”，陈水扁当选后也一度大打“尊李牌”。但自从陈水扁成为台湾地区领导人后，两人关系逐渐生变，其中一部分原因就与一张字条有关。

据《联合新闻网》报道称，陈水扁在“执政”时涉贪腐弊案，陈水扁和李登辉曾互相指控对方将巨款汇往海外。知情人士爆料称，陈水扁早在2002年就已经开始对李登辉出手。据悉，当年（2002年）3月12日，陈水扁在李登辉住院时曾前去探视，并向其亮出一张写了两个名字的纸条，问李登辉认不认识这俩人，陈水扁还加了一句“这两人就是帮你洗钱的吧”，把李登辉气到炸。该知情人士直言，将“问候病人”演成“政治恐吓”，这惊悚程度估计只有在电影中才能看到。

此后2006年“蓝委”提陈水扁案罢免，台湾立法机构在表决时，李登辉则下令“台联党立委”集体投弃权票，两人关系由此陷入冰点。而这次陈水扁专门去给李登辉祝寿，或许正如台湾媒体所说，是二人关系的“破冰”之旅。

台中监狱：将评估陈水扁此举是否违反规定

据台湾亲绿媒体报道，对于陈水扁登门拜访李登辉，台中监狱指出，有接获陈水扁申请“要到台北探视朋友”，但未告知对象是谁，直到媒体转告，才知道其探访对象是李登辉，狱方将了解陈水扁的探访行程，然后再就实际状况评估陈水扁此举是否违反保外医治相关规定。

狱方此前曾表示，陈水扁访友属于日常生活的行程，不违背保外医治的规定，但监狱有告知陈水扁，不赞成他离开台湾南部，并且应当注意自身受刑人的身份。

陈水扁被证实15日登门为李登辉祝寿，图为二人挥手。（图片来源：台媒）

台人士评李登辉、陈水扁同框照：台湾“民主史”上最悲剧的画面

据台媒报道，李登辉和陈水扁经过近1个小时茶叙后，一起走出李登辉家门，向媒体挥手致意。国民党青年次团草协联盟发起人李正皓直指，“这两人的同框照是台湾‘民主史’上最悲剧的画面！”

李正皓指出，李登辉和陈水扁作为前台湾地区的领导人，一个为了维持自己的政治地位，虽已96岁高龄仍努力打起精神，将手举高，试图营造出一种健康的状态，而另一个则为了保外就医，正值67岁壮年却假装身体不好，手颤抖着举不高，费心维持自己不健康的形象，平时不觉着，这么同框一看，对比可谓鲜明而又讽刺。李正皓沉痛表示，或许台湾就是在这样虚假的表象下，一步步成为了“台独”份子政治权利的兑换券。

责任编辑：刘光博