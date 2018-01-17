台北北投区发生5.7级地震 地铁线暂停行驶

原标题：快讯！台湾北部发生5.7级地震
海外网1月17日电 据台媒报道，17日下午2时，台北市北投地区发生5.7级地震，相关数据还有待台“中央气象局”发布。据了解，目前台北地铁文湖线也因地震暂停停驶。
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