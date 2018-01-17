蔡英文执政两周年发文自夸 网友赠新作打油诗

原标题： 蔡英文执政两周年发文自夸 网友新作打油诗“歌颂”

蔡英文推文截图

海外网1月17日电 2018年1月16日，蔡英文当选台湾地区领导人正满2周年，蔡英文不忘在推特上发英文自夸，而台湾网友则创作新版打油诗《台湾之光》，“歌颂”蔡英文的“丰功伟绩”。

蔡英文在推特中自夸，“两年前的今天，我被台湾人民选举为领导人。从那时起，我就一直在为台湾更好地发展经济、强化防务，以及巩固‘国际地位’而努力。我们将继续推动台湾所需的改革。”

这条推文底下的评论，可谓精彩不已。台湾网友专门为蔡英文作了一首打油诗，叫新版《台湾之光》。“陆客跑光，经济俩光，钱沾撒光，财政花光，口水喷光，诚信砍光，‘外交’断光，筹码玩光，‘国土’送光，企业走光，前途无光。劳工骗光，‘公教’割光，军人无光，民财抢光。”

这首打油诗从蔡英文当选一周年的时候就开始流行了，不过“新版本”针对近一年的情况，在旧版本基础上添了“劳工骗光，公教割光，军人无光，民财抢光”几句，讽刺蔡英文当局近一年来强推“劳基法”，削减“军公教”福利等引发民众抗议的做法。

蔡英文上任台湾地区领导人后，许多政策惹议，让民调不断往下掉。根据最新民调，有51.1%民众对蔡英文就任至今的表现不满意，仅3成满意；问及蔡英文是否会连任2020地区领导人时，仅32.4%民众认为会，但有近44%民众认为不会连任。

而在蔡英文当选两周年时，台湾网友就用这种方式“歌颂”其所创造的“政治奇迹”。“台湾之光”，常常指代在国际上有名气的台湾人或物，同时也是一个文化现象。而蔡英文获封“台湾之光”，可能是这个词被黑得最惨的一次。

还有不少网友留言“鼓励”蔡英文连任，“加油小英，祖国统一就靠你再干6年了！”正好，大陆网友此前也在论坛谈论此事，高达96%的大陆网友支持蔡英文连任，理由是“没有蔡英文，中国统不起来”。

大陆网友表示“菜英文当选无论是从经济层面还是国家统一层面，对大陆都是有益的，只要菜英文当选，台湾经济必定继续衰败、台湾人民继续被奴役，一个落后贫穷的台湾，是大陆人最乐意见到的，只要不碰触底线，台湾就继续穷，如果碰到底线，武力统一台湾，无论是从哪方面来看都要对国民党当选要好”、“强烈要求小英连任，穷台乱台全靠小英”、“民进党再干两届，兴许就台湾省人求统一了。（海外网 杨佳）

责任编辑：初晓慧