18天后林心如终获清白:被“台独”电视剧重新上线

原标题：18天后，林心如终获清白：被“台独”电视剧重新上线

2017年12月31日被人举报为“台独”，影视剧也因此被下架的台湾艺人林心如，终于在今天重获清白，她被下架18天的电视剧也得以复播。

上周三，耿直哥曾经撰文给大家讲述了林心如被人举报为“台独”，其电视剧《我的男孩》也因此被国内视频网站下架的事情。

简单来说就是在去年12月31日和今年1月4日，林心如连续被人在大陆相关部门的官方网站上举报，称其涉及“台独”，理由则是她在大陆新上映的电视剧《我的男孩》获得过一笔台湾“文化部”2000万新台币的辅助金。而获得这笔辅助金的条件——在举报者看来——是要配合“台独宣传”。

但林心如很快就公开发声明否认了这一指控，耿直哥也调查发现相关举报存在夸大的嫌疑，台湾“文化部”给辅助金开出的相关条件很“中性”，并不涉及“台独”，且这份文件在马英九等承认“九二共识”的前台湾地区领导人任职期间就已存在。

不仅如此，台湾媒体也随后爆出林心如可能是被与她有“经济纠纷”的人“恶意举报”。

而在今天，负责《我的男孩》电视剧拍摄工作的台湾“GTV八大电视台”以及大陆官方和相关权威人士，也都对此事给出了进一步的说法。

其中，电视台方面的说法是，台湾当局提供的辅助金是为了鼓励电视剧提高HD画质水平和影视剧品质，让接受辅助金的电视剧提升观赏效果，进而更有竞争力。且这项辅助金确实已存在多年，历年累计获得辅助金的台湾剧集众多。同时，电视台方面也会继续制作优秀电视剧，推动两岸影视文化交流，弘扬中华文化。

▲图为其他获得台湾当局辅助金的台湾影视剧，其中除了《我的男孩》还有两部也在大陆上映中

▲图为GTV八大电视台也正在台湾推广和放映的大陆影视剧《楚乔传》

其次，大陆官方权威人士也对耿直哥表示这部剧和林心如都不涉及“台独”。该权威人士还给出了三个认定的缘由：

1、 要看该剧的演职人员是否为支持台独的“绿色艺员”：这方面林心如显然不是。

▲图为林心如方面的澄清声明，否认自己是台独

2、 要看剧本的内容是否涉及和鼓吹“台独”：这方面《我的男孩》并不涉及，而是一部“积极向上的青春剧”。

3、 至于台湾给的辅助金：首先这个辅助金已经存在多年，马英九时期就有了；其次辅助金补助的是台湾文化的宣传，而[台湾文化并不等于台独文化，而是中华文化的一部分]。

因此，该权威人士表示，此前舆论场上对于林心如和《我的男孩》的打压，很可能反而会上了“台独”的当。

最后，就在刚才，耿直哥注意到《我的男孩》已经在腾讯视频等相关大陆视频平台上重新上线。

责任编辑：刘光博