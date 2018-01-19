蒋万安不选台北市长 前“立委”孙大千：长远有利

原标题：蒋万安不选台北市长 孙大千：国民党稳住一片江山

中国台湾网1月19日讯 据台湾“东森新闻云”报道，2018台湾县市长选举临近，誓言重返“执政”的国民党将如何布局台北市更是备受关注，原外界看好的“立委”蒋万安19日却抛出震撼弹，正式宣布将继续留在“立法院”。对此，前“立委”孙大千认为，国民党短期来看虽然损失一名战将，但长远看来，其实是守住一片江山。

蒋万安表示，自己从来就没有说过要参选台北市长，“立法院”临时会直到18日“税法”三读通过后，自己有很深的体悟，应继续留在“立法院”抗衡、监督蛮横的行政权力。而接下来包括空污、食安、能源、攸关产业转型的“法案”、劳工权益等重大议题，都会持续关注并继续努力，也就是说，他不会参加2018年台北市长的选举。

孙大千分析，国民党虽然急需一批生力军，却没有传统的资源来栽培新秀，但没有富爸爸，孩子就较有机会自力更生。蒋万安靠自己走出一片江山，打破外界对“政二代”普遍不信任的魔咒，国民党短期来看虽然损失一名战将，但长远看来，其实是守住一片江山。

孙大千认为，对于年轻一代的扶植不能急躁，不能只是想快速派上场去打仗，国民党内其实有不少优质又有个性的生力军，需要一个焦点瞩目的舞台，自己也将会整合资源，帮助国民党的青年力量。（中国台湾网 张晓静）

来源：中国台湾网

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