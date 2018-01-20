“台独”称解放军是纸老虎 台专家：精神病加白痴

原标题：“台独”长出息了！敢说中国人民解放军是纸老虎！

台湾“局座”怒了！

近来，“武统”话题一直占据着两岸舆论空间，台湾地区领导人蔡英文甚至在年终茶叙时断言“不相信大陆会对台湾动武”。对此，有“台独”分子妄言附和，宣称“解放军是纸老虎”。

20日，台湾“国防咨询委员”、军事专家宋兆文在其个人脸书上刊文表示不满，直批这种说法“是精神病加白痴的台独最大谎言。”

宋兆文

以下为宋兆文脸书全文：

解放军是纸老虎！这是精神病加白痴的“台独”分子最大谎言，仅以客观的态度来描述一下这只纸老虎，我是反“台独”，也反共军威胁的人，以下论述是站在军事观点，意在戳破台独谎言，分析实际情况，给我乱戴红帽子的烂人，俺F-TMB！

中国人民解放军是中华人民共和国主要的国家武装力量，由陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队五大军种组成。解放军由中国共产党建立，自成立起坚持“党指挥枪”原则，由中央军事委员会所领导，中央军委主席统率全军。

中国人民解放军共有230万常备军人，中国的年度官方军事预算总额达1320亿美元，仅次于美国成为世界上国防预算第二高的国家。实际上武器外销、网军、太空军、情报经费、三军新武器研发、企业捐献等约1500亿美元未计算在内。台湾2017年度国防预算为3217亿元台币，研判中国大陆军费预算为台湾防预算的15至20倍之多。

解放军还拥有世界上规模最大的陆军，军舰数量世界第一、吨位总数世界第三的海军，以及规模庞大的空军，并拥有洲际弹道导弹、弹道导弹潜艇、战略轰炸机组成的三位一体的核打击能力。其综合军事实力也位居世界第二，仅次于美国，但是在严格训练与顽强作战意志力方面，不输美国。

现役人数

230万人，备役人数823万人，加上14个武警机动师约18万人，可以参战人数共计1071万人。

中国人民解放军是由中国共产党缔造领导，共产党牢牢掌控一切，用中国特色社会主义理论体系武装的人民军队，是中华人民共和国的武装力量。其宗旨是：紧紧地和人民站在一起，全心全意地为人民服务。

共军军人誓词

我是中国人民解放军军人，我宣誓：服从中国共产党的领导，全心全意为人民服务，服从命令，严守纪律，英勇顽强，不怕牺牲，苦练杀敌本领，时刻準备战斗，绝不叛离军队，誓死保卫祖国。

中国为传统陆权大国，陆军是中国人民解放军的主体力量，是主要在陆地进行作战任务的军种，由步兵、装甲兵、炮兵、陆军防空兵、陆军航空兵、工程兵、防化兵、通信兵等兵种和各种专业勤务部队组成，共155万人，其中机动部队85万人，地方守备部队70万人，规模世界第一。

中国人民解放军海军由潜艇部队、水面舰艇部队、海军航空兵、海军岸防兵、海军陆战队等兵种及专业部（分）队组成，共29万人，拥有1艘航空母舰、28艘驱逐舰、82艘护卫舰、26艘坦克登陆舰、28艘中型登陆舰、58艘柴电潜艇、13艘核潜艇、45艘近岸导弹艇，海军下辖北海、东海、南海三个舰队和海军航空兵部。

中国人民解放军空军有39万名现役军人，装备有飞机2700余架，其中包括1100余架战斗机、121架轰炸机、180架强击机，450架运输机，是继美国空军和俄罗斯空军之后世界第三大的空军部队。

中国人民解放军火箭军，具备：洲际、长程、中程、短程核子攻击能力、辖第六十一基地（驻安徽省黄山市）第六十二基地（驻云南省昆明市）第六十三基地（驻湖南省怀化市）第六十四基地（驻青海省西宁市、甘肃省兰州市）第六十五基地（驻辽宁省潘阳市）第六十六基地（驻河南省洛阳市）第六十七基地（驻陕西省宝鸡市）第六十八基地（驻河南省洛阳市）第六十九基地，以机动发射旅为作战编制。

备有：东风-5洲际弹道导弹、东风-11短程弹道导弹、东风-15短程弹道导弹、东风-16短程弹道导弹、东风-21中程弹道导弹、东风-26中程弹道导弹、东风-31洲际弹道导弹、东风-41洲际弹道导弹、东风-17短程弹道导弹、以及长剑-10巡弋导弹等各式导弹，战力强大，官兵约15万人，由中央军委会直接指挥。

解放军战略支援部队，主要的使命任务是支援战场作战，在航天、太空、网络和电磁空间战场，能取得局部优势，保证作战的顺利进行。战略支援部队的任务包括：对目标的探测、侦察和目标信息的回传；承担日常的导航行动，以及北斗卫星和太空侦察手段的管理工作；承担电磁空间和网络空间的防御任务。

以上就是台独分子所说纸老虎的长相，相信各位朋友，对台独分子狂言梦呓自有评价，愿您周末顺心愉快！

责任编辑：张建利