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外国帆船队赴港途中撞沉内地船 致10人坠海1人死

外国帆船队赴港途中撞沉内地船 致10人坠海1人死
2018年01月20日 14:19 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：外国帆船队赴港途中撞沉内地船 致10人坠海1人死

　　海外网1月20日电 一艘外国帆船在赴港参赛途中与一艘内地船只相撞，内地船被撞沉，船上10人坠海，9人获救，一名内地船员被送医抢救后不治身亡。

　　综合“香港01”、“东网”等媒体报道，20日凌晨1时许，横澜岛以东海面有参加比赛的帆船正驶入香港水域，其中一艘帆船与一艘内地船相撞。内地船随即沉没，9人由国内的救援船救起，另外一名内地船员由香港飞行服务队救起，并用直升机送到东区医院抢救，但送医后不治。比赛帆船上的船员则没有受伤 。目前警方仍在调查两艘船相撞的原因。

　　“沃尔沃环球帆船赛”主办单位确认了事件，并在新闻稿中指出，有比赛的船队于第4轮结束前，与一艘非竞赛船只相撞，之后帆船赛的总部接获相关通知，船队立即向“香港海上救援协调中心”发求救信号。

　　主办方称，该肇事帆船已经撞至损毁，船队也已经从第4回合退出比赛。涉事船队为“维斯塔斯11 小时竞赛队”（Vestas 11th Hour Racing），由美国及丹麦船员组成，该战队已连续参加了两届环球帆船赛。

　　根据资料显示，“沃尔沃环球帆船赛”（Volvo Ocean Race）环球帆船赛今年是首次登陆香港，由民政事务局、香港帆船运动总会协办。船队本预计今日抵达香港，此站为比赛 Leg 4 第四赛段，由墨尔本至香港的终点。之后，船队会于香港进行练习赛、港内赛、环岛赛及准专业赛。并于2月7日离开香港，前往奥克兰继续比赛。

责任编辑：张建利

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