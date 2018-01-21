3年保外就医多次出席活动 陈水扁真病还是装病？

原标题：陈水扁到底真病还是装病？

来源： 政知圈

陈水扁的曝光度近来特别高。

先是在1月15日登门为台湾地区前领导人李登辉祝寿，19日网上出现其搂着一名年轻女子的合照，看起来阿扁现在的日子很滋润。

△陈水扁与年轻女子合影

一般人这么做就很正常。可问题是，阿扁在2010年就因贪污而锒铛入狱，被判处有期徒刑20年。

那为什么还跟个没事儿人一样蹦跶这么欢？

12次申请延长保外就医时间

多亏了“保外就医”。



据报道，2015年1月，陈水扁以失智、帕金森症、尿失禁等问题，被准保外医治。

按照规定，陈水扁保外就医后，台中监狱要每月至少一次派人了解其情况。如果陈水扁复原良好，必须回监服刑；如果身体状况未改善，经审核后可以延长保外就医。“法务部”还给了陈水扁三个紧箍咒——三不规定，“不上台、不公开讲话、不接受采访”。

可事实却是，陈水扁不仅频繁外出活动，还多次发表公开讲话，一点都没有低调的意思。

拿这一次拜会李登辉来说。

1月15日李登辉96岁生日这天，带着礼物前去祝寿的陈水扁被媒体围堵。期间，他不停叮嘱记者们：“照片不要po（到网上）啊”。结果没多久，一段陈水扁手拄拐杖和在场人士开心合影的视频就在网上曝光。

一边说着“不要po”，一边大方面对镜头做出挥手打招呼的动作，阿扁完美诠释“口嫌体直”这个词汇。

△陈水扁（右二）和李登辉（左二）向媒体挥手

当然，这一幕只是陈水扁保外就医期间的一个小片段而已。

在台湾岛内有这样一句话：每次阿扁病情一好转，蔡英文就要开始头痛了。陈水扁“喷”蔡英文也不是新闻了，每次都战斗力爆棚得不像个病人。

△蔡英文

去年6月，台中监狱发函给陈水扁，指保外就医期间，离开位在高雄美术馆旁的15楼住所时均需提前申请。随后，陈水扁亲笔信回复台中监狱，质疑要把他24小时监禁在家，是逼他走向死谏一途，更怒批蔡英文当局比马英九当局还不如。就在回函的上个月，陈水扁在一个募款餐会的录像致词中直接呛声蔡英文当局，“让我讲个话会倒（台）吗？”

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，从2015年1月至今，陈水扁已经离开台中监狱3年了。这期间，他不间断提出12次保外就医展延的申请，竟然奇迹般地都成功了。

“出游、访友、餐叙”是治疗手段？

事情的另一面是，外界认为陈水扁健康状况已好转，质疑他是否还有必要保外就医的声音一直不绝于耳。

每当陈水扁心情愉快亮相公众场合后，陈水扁医疗小组都得赶紧站出来“擦屁股”。

本月8日，台湾的社交软件上传出陈水扁手持话筒欢快歌唱的视频片段，“陈水扁医疗小组”副召集人、高雄长庚医院荣誉副院长陈顺胜随即发表声明详述陈水扁自2013年10月至2017年12月的病情，并称，最近陈水扁的病况，常被作为“炒作话题”，造成当事人及医疗小组困扰。

△欢唱的阿扁（右一）

陈顺胜宣称，三年来持续邀请岛内外专家会诊讨论，均建议继续临床观察与治疗，有鉴于不断对病人病情与诊疗有干扰因素，若要获得更好的治疗效果，建议改变环境或至转至境外著名医学中心。

他还表示，陈水扁在“保外就医”后，若在压力或创伤情境出现时，病情会“间歇性恶化”，所以2017年7月在物理治疗学会与职能治疗专家会诊后，增加出游、访友、餐叙与各种职能治疗。

所以，陈水扁出狱后不甘寂寞，大蹚岛内政治浑水的种种行为是医学专家所谓的“职能治疗”咯？

△理不直气也壮。jpg

不过，陈水扁医疗小组的召集人、现任台北市长的柯文哲去年9月在接受采访时“爆料”，陈水扁一开始是在装病！

“我讲一个笑话，我去找柯建铭，我说陈水扁那个病不要装了，但他真的病了。他一开始是装的，后来一看大脑断层，大脑前叶萎缩，我才相信他真的病了。” 对于该如何解决，柯文哲说，这事是蔡英文的难事。

尽管台北市政府发言人紧接着澄清称柯文哲的意思是陈水扁起先因身心症（心情郁结）导致脑部病变，后来引发后续连串病情，并非指陈水扁无病而装病，可这并没有减弱一波又一波的质疑声。

“戏多”的儿子

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在陈水扁保外就医的三年中，他的儿子陈致中几乎总是陪着他一同参加活动，存在感相当之高。

在陈水扁被质疑时，陈致中都会站出来“救父”。

比如文中开头提到的阿扁与年轻女子亲密合照一事，陈致中随即澄清，网传的照片是在老朋友家中，老朋友家里大大小小很热情，都有要求跟陈水扁合照、单独照，甚至还有左邻右舍来合照，他也在现场。

他还拿出“实锤”，用一张同时间、同场合拍的照片，证明是老朋友家人与扁合照，并对网上流言怒批：“断章取义、胡说故事。”

来，再把镜头给这位陈公子。

△陈致中

他完美继承了他爹那种“戏多”的特质。陈水扁儿子的标签、与妻子的世纪豪华婚礼、没工作却能开豪车住豪宅、当兵时不仅有专属房间还有军官伺候、涉入扁家洗钱案和2010年的召妓风波……因为这些，陈致中一直饱受争议。

尤其是自陈水扁涉贪入狱以来，陈致中一直运作，试图为其父争取“特赦”。

2010年，他退出民进党，以无党籍身份当选高雄前镇区、小港区市议员。一年后，因伪证案遭“最高法院”判决3个月徒刑定谳，被解职。2012年，他在高雄市第九选区“立法委员”选举中落败。次年，他又申请恢复民进党党籍，声称“当初退党是为兼顾党内和谐、维护同志情谊”。

尽管从政之路高开低走，但陈致中并没有放弃。去年年底，他再度宣布参选，称要在2018年竞选民进党高雄市前镇小港区议员。不知陈公子这次能不能替父亲争口气呢。

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