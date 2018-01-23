“占中”黄之锋不用坐牢了 法官：案发时未满21岁

原标题：呵呵呵呵。。。。。。黄之锋又不用坐牢了，理由是：他还小！

法庭要求黄之锋承诺尽快联络法援署正式提出上诉申请，并以现金1万港元保释，期间不准离港，需交出所有旅游证件，以及居于报住地址，每月到香港仔警署报到。

在2014年香港“占领旺角”清场的清理过程中，其中16名“非法占领”人士被指违反禁制令，早前被裁定刑事藐视法庭罪成，其中“两名被告黄之锋及黄浩铭分别被判监3个月及4个半月，今日（23日）在香港高等法院上诉庭申请保释。

“双黄”今早由惩教人员押到法庭，案件两位法官张举能及林文瀚审理，最终黄之锋获准保释等候上诉，而黄浩铭的申请则被拒。

据香港“东网”1月23日报道，“香港众志”秘书长黄之锋及“社民连”副主席黄浩铭，因“非法占旺”藐视法庭案而分别被判入狱3个月及4个半月。他们早前已向上诉庭申请在等候上诉期间暂时保释，法庭今日开庭审理两人的申请，最终拒绝批准黄浩铭的保释申请，意味着他须继续在监狱服刑，而黄之锋的保释申请则获得批准。

法庭要求黄之锋承诺尽快联络法援署正式提出上诉申请，并以现金1万港元保释，期间不准离港，需交出所有旅游证件，以及居于报住地址，每月到香港仔警署报到。而黄浩铭一方则要求尽快处理其上诉申请，法庭定于3月5日处理黄浩铭的上诉。

“香港01”网站23日报道称，黄之锋和黄浩铭两人就上诉各提出三项理据，已认罪的黄之锋主要质疑原审法官判刑过重，声称原诉庭错误裁定他在案中担当“领导角色”，亦没有考虑他年轻而酌量减刑。律政司庭上回应指，黄之锋案发时站在“占领区”显眼的位置，又不断发问质询执达吏（执行法庭命令的人员），甚至与代理人发生口角，原审法官根据这些证据，足以裁定黄有“领导角色”。

至于黄之锋案发时未满21岁这个问题，律政司认为原审法官已考虑到《刑事诉讼条例》109条针对少年犯的规定不适用，显示原审法官清楚黄年纪尚轻，但仍坚持判监才是唯一恰当刑罚。

香港高等法院首席法官张举能翻查同案多名被告的判刑后，发现黄之锋和黄浩铭在案中同样担当“领导角色”，黄浩铭不认罪判监4个半月，黄之锋认罪却只获减刑至3个月，可见原审法官没有考虑黄之锋的年龄，而给予任何额外扣减。他质疑，即使判监不可避免，但原审法官是否可考虑刑期的长短？不过，律政司一方坚持认为，原审法官在考虑黄的量刑时，没有原则性犯错。

而黄浩铭这次只就定罪上诉，他质疑原审法官错误引用案例演绎犯罪意图，又忽略了他“曾尝试离开现场”，但“不成功”才被捕。黄浩铭争议案发当日执达吏没有完成警告，便由警察作出所谓的最后警告和清场，不符合程序。此说遭到律政司反驳，表示执达吏曾作出5次警告，之后才依法要求警方协助，警方警告亦非常清晰，但黄仍选择留在原地。

本案原有20名被告，其中4人早已认罪及判缓刑，余下16人，包括7名认罪被告：黄之锋、岑敖晖、周蕴莹、朱纬囵、张启康、蔡达诚、司徒子朗；及经审讯后裁定罪成的9名被告：黄浩铭、朱佩欣、郭阳煜、赵志深、陈宝莹、关兆宏、熊卓伦、冯启禧及麦盈湘。最后只有“双黄”被判入狱，其余被告则大多判入狱1个月及缓刑1年，部份亦要罚款1万港元，另外，司徒子朗须入狱6个星期及缓刑1年半，他亦须罚款1万港元。

责任编辑：张岩