台北101现成群纳粹旗 台北警方:属言论自由范畴

[台北101现成群纳粹旗 德国以色列驻台办谴责]1月18日中午，台北地标101大楼前的广场上竟有非法集会者悍然打出大量纳粹标志，而台北警方竟对此表示“尚属言论自由范畴”，令人错愕。据台湾东森新闻云1月18日报道，当日中午，台湾所谓“德国旧马克协会”召集约50人，在台北101大楼前举行集会，并戴着口罩疯狂挥舞纳粹旗帜，令现场的不少外国游客十分震惊。
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