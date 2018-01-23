何谓蔡口中“台湾价值”？国民党人:“台独理念”

蔡英文日前接受专访时，呼吁台北市长柯文哲再次确认“台湾价值”。（图片来源：台湾《联合报》）

原标题：何谓蔡英文口中的“台湾价值”？唐德明一针见血指出关键

中国台湾网1月23日讯 据台湾“东森新闻云”报道，台湾地区领导人蔡英文日前接受专访时，呼吁台北市长柯文哲再次确认“台湾价值”，才能让民进党支持者觉得柯仍是盟友。言论一出，究竟何谓“台湾价值”引发各方论战，国民党文传会副主委唐德明指出，蔡英文所谓的台湾价值已经呼之欲出，那就是“台独理念”无误。

唐德明表示，民进党支持者对柯文哲最不满意的事情，就是柯持续保持与大陆的交流往来，以及说出“两岸一家亲”这句话。依照蔡英文的逻辑来看，只要柯文哲的言行能够180度反转，那就是“在做对的事”，也就是对台湾价值的再确认。所以，蔡英文所谓的台湾价值已经呼之欲出，那就是“台独理念”无误。

国民党文传会副主委唐德明。（图片来源：台湾《中时电子报》）

唐德明表示，如果随机访问台湾民众，台湾价值是什么？得到的答案大概不外乎就是“民主、自由与人权”，但蔡英文想的显然和绝大多数台湾民众不一样，“在她的‘台独’理念之下，两岸和平不重要”，民主价值也可抛！他说，看看民进党在“立法院”里的多数暴力，自创“一事不二议”阻止在野党的合法抵制；利用违规的“党产会”，追杀斗争在野党；利用不符比例原则的搜索拘押，恐吓在野党发言人……一切的一切，都显示民主、自由与人权，根本就不是民进党与蔡英文的优先价值。

唐德明接着说，吊诡的是，蔡英文明明支持“台独”，却不敢名正言顺地说明，还要隐晦地用台湾价值来掩饰，原因何在？当然就是对执政权力的贪婪，舍不得已经掌握在手中的权力。这也说明了为什么民进党执政之后，蔡英文不但政见频频跳票，而且说一套做一套。

唐德明还表示，由此可以看出，柯文哲其实也未必一定要强调“台独”，只要不在两岸关系冰冻期间与大陆保持交流即可。因为当蔡英文当局与大陆完全无法交流沟通之际，柯文哲还可以维持与大陆的交流，岂不显得蔡当局很无能？这才是“是可忍孰不可忍”的关键啊。（中国台湾网 杨旋）

来源：中国台湾网

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