刘结一慰问在穗台湾创业青年：有一见如故的感觉

来源：中国台湾网

[刘结一慰问在穗生活工作的台湾创业青年 坦言有一见如故的感觉]1月24日，国台办副主任刘结一来到广州，走进致力于服务两岸青年创业的“众创五号空间”，亲切问候入驻“空间”的台湾创业青年，详细了解他们在广州的生活和工作情况，耐心倾听他们在大陆创业、就业的成绩与感悟，温语细问还有哪些困难亟待解决。在随后举行的在穗就业、工作台商台青代表座谈会上，刘结一说，虽然和大家是第一次见面，但感觉很亲切，有一见如故的感觉，说明两岸一家亲已融化在我们血液里。他勉励与会代表用自己在大陆的交流经历与开辟的机会，带动更多台湾青年来大陆发展，为台湾带来福祉。刘结一向在座的台湾同胞致以春节的问候，“也希望通过你们，向你们在台湾的家人与亲朋好友拜个早年。”

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