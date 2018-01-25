浸大学生侮辱老师被停学 港大现辱骂浸大校长标语

原标题：浸大两学生遭停学 港大民主墙现辱骂钱大康标语

港大民主墙出现辱骂钱大康标语。

海外网1月25日电 据香港东网24日消息，香港浸会大学学生占领该校语文中心事件持续发酵，校长钱大康于24日下午宣布2名参与占领、于事件中爆粗及侮辱教职员的学生刘子颀、陈乐行停学，及至晚上，香港大学民主墙出现爆粗辱骂钱大康的标语，表明声援浸大学生，批评校方打压可耻。

钱大康曾于2010至2015年出任港大首席副校長一职。（陈嘉顺摄）

钱大康与港大亦有渊源，他在出任浸大校长前，曾于2010至2015年出任港大首席副校长一职。

至晚上11时，标语上的关键爆粗辱骂字眼已被撕去。（郭垂垂摄）

至晚上11时，记者到访香港大学民主墙时，见标语上的关键爆粗辱骂字眼已被撕去。

此前，香港《星岛日报》21日报道，一些香港浸会大学学生因不满学校的普通话考试太难，由浸会大学学生会连同其他学会约20名成员到学校语文中心，突然“占领”中心长达8小时，要求校方撤回有关规定，或改由校外人士担任考官。

网上疯传的一段视频显示，有学生在“占领”期间不断指骂中心职员，其间一名相信是英语教师的女士尝试向学生解释，学生会会长刘子颀却要求另外找人，称“现在是我批判你们，你说不X（粗口）回应”。女教师随即反问：“你们知道应如何对老师说话吗？”其后一名上了年纪的外籍女士前来协助女教师，称现在的情况令她们感觉受到威胁，要求学生先退后，一名身形高大的男学生反而又冲上前指骂两位女士。视频未交代“占领”行动的最后结果。

21日，又有一段新的视频流出，长约两分钟，内容是十多名学生冲击时对外籍女教师恶言相向，有人大叫：“收声啦，不同你个八婆讲！”场面十分混乱。

点击进入专题

责任编辑：张建利