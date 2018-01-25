原标题：台空军“经国”号战机降落时爆胎 阻4民航机升降

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海外网1月25日电 位于台中的空军清泉岗基地一架“经国”号战机，1月25日上午9时50分在进行例行性训练返航降落时，左主轮爆胎停于跑道上，台媒称人机均无大碍。

据香港东网报道，台湾的空军司令部25日表示，该架隶属清泉岗基地、编号1424的“经国”号战机，上午9时执行例行性训练，9时50分返航降落清泉岗机场时，发生左主轮爆胎，机师随即依照程序处置，将战机停于跑道上，人机均安。

在处置过程中，因跑道封闭影响4架次民航机升降，台湾空军司令部表示深感歉意，详细原因由相关单位调查中。据了解，“经国”号战机是台湾在美国技术协助下设计开发的一种轻型超音速喷气式战斗机，具备视距外作战能力。（海外网 朱惠悦）

责任编辑：张岩