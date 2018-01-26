台湾维安队口号抄了东北二人转台词 引台艺人吐槽

原标题：眼尖网友发现 台湾维安队口号抄了大陆二人转台词

台湾维安特勤队文宣广告。（图片来源：台湾联合新闻网）

海外网1月26日电 在许多奇葩台湾新闻里，台湾维安特勤队平日里也没怎么抢过头条，近日的一则文宣广告，却让他们备受“关注”，有台媒曝出这则文宣广告竟是抄袭大陆二人转演员曾说过的台词。

有台媒曝出，日前，台湾维安特勤队发布了一个文宣广告：“没有一发霰弹不能解决的，如果有，就两发。”

是不是听着非常耳熟？有眼尖的台湾网友发现，根本是抄袭著名的大陆“二人转”演员赵四的原创。赵四曾说：“世界上没有什么事儿是一顿烧烤不能解决的，如果有，那就两顿。”

还有台湾网友讽刺平日里维安特勤只会替抗议蔡英文的台湾民众挡拒马，“没有一层拒马铁网不能阻挡陈抗人民，如果有，就两层；如果再有，就三层；如果还是有，就四层！”

台湾维安特勤队文宣广告。（图片来源：台媒）

对此行径，台湾艺人黄安吐槽，“有没有告诉你，互联网时代是抄不得的。”黄安在他的微博上又说，“没有一发霰弹不能解决的事”这话也太过了。他形容台湾维安特勤队的形象，称“仗着自己全备武装，面对赤手空拳的人民，想咋地咋地吗？再者说，如果你面对的是火力强大的墨西哥毒枭黑帮，你的霰弹枪就成了摆设。”

黄安不满称，“台湾人民温顺服从，善良守法，才使得民进党执政后予取予求，企图把执政环境变成‘朝廷’，不是朝廷的，只能是乱党。大家看现在台湾整个的趋势都是走向‘纳粹化’它手上有霰弹枪，有啥事不能一发解决的？”黄安最后认为“台独”其实就是怕挨揍，“能不能利用选举再把纳粹拉下台？历史证明，只能靠打！因为游戏规则早就被纳粹修改了，玩不过它了。”

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