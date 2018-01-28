台当局“要挟”大陆：明天不协商就拒批春节航班

原标题：台当局“要挟”大陆：明天不协商就真拒批春节加班航班！

据台媒报道，明天（29日）将是台当局准驳厦航、东航176班春节加班机的最后时限。大陆方面已多次强调，M503航线完全位于台湾海峡靠近大陆一侧，是大陆的内部事务，台当局却仍以拒批两岸春节航班“要挟”大陆。台媒称，若大陆方面这两天仍未响应台方提出的“技术性协商”，176班春节加班机可能被驳回申请。

台当局以拒批两岸航班“要挟”大陆协商

据台湾《联合报》报道，台“民航局”27日表示，春节加班机仍然还在审核中，没有时间表，但再次强调称，此事关键仍在M503等四条航路。台“民航局”称，已三度要求业者勿使用未经两岸沟通确认的航路，业者“是否改变并符合台飞安管理要求”，才是“准驳关键”。

▲图自台媒

台当局拒批两岸春节加班机，造成台商返乡不便，却再次“甩锅”大陆，并以此要求大陆协商。台官员妄称，依过去经验，双方商定好的加班机数量都会获得各自主管机关核准，是因陆方宣布启用M503等四条航路，“才会造成春节加班机出现变量”。

报道称，蔡英文当局这两天还在等待陆方做出“善意回应”，包括响应台方提出的“技术性协商”，或保证厦航、东航不使用M503及衔接的W航路；并称“如果明天主客观条件还没有改变，就会驳回这176班加班机”，这将创下“史上第一次有春节加班机申请被拒绝的纪录”。

大陆救急 增开平潭往返台北客轮

据报道，台湾当局日前突然下令“暂不核准”部分大陆航空公司两岸春节加班航班，让预估5万人的归途变得步履艰难。福建海峡高速客滚航运有限公司27日宣布，2月13日增开平潭往返台北航班，还将进一步根据客流及气象情况决定是否再增开2月14日平潭直航台湾航班。

报道称，当前，平潭拥有“海峡号”“丽娜轮”执航的两条对台海上直航客滚航线。从航班计划可见，除了2月15日与2月16日，平潭2月每天都有赴台直航海上航班。福建海峡高速客滚航运有限公司客运经理助理王兰介绍，每个航班有750个位置，因空中航班滞留的台胞可以选乘平潭赴台海上航线返台或返乡过春节。

▲“海峡号”“丽娜轮” 资料图

泉州口岸管理部门相关负责人表示，部分大陆航空公司两岸春节加班机受阻，可能对泉金航线等海上客运线路形成一定压力；将通过不定期、高效的专项联合执法行动，保证春节期间泉金航线的顺畅通行，为往来两岸同胞保驾护航。

台媒方面也注意到了大陆方面这一举措，台湾《联合报》28日以《台商返乡路多一条…大陆救急 增开平潭返台客轮》为题进行了报道。

民航局谴责台当局拒批两岸春节航班：拿台湾民众的人道需求做筹码

此前据央视报道，民航局发言人19日应询表示，经证实，台湾当局以大陆东航、厦航使用M503航线及其连接线为由，阻挠两航空公司共176班春节加班计划的批复。对这种罔顾两岸人员往来尤其是台胞返乡过节需求的做法，漠视两岸人民福祉，伤害两岸人民感情的行径，我们予以谴责。

春节是中华民族最重要的传统节日。十数年来，每逢春节期间，两岸大量春节加班，满足了台商、台胞返乡过节、阖家团圆的现实需求。根据双方共识，今年，民航局在北京、上海、广州等机场航班时刻极其紧张的情况下，充分照顾到台湾同胞需要，协调两岸加班614班。

令人遗憾的是，在M503航线北上及连接线安全、便捷、经济运行半个月之际，台湾当局置两岸同胞利益于不顾，拿M503航线大做文章、拿台湾民众的人道需求做筹码，对大陆采取所谓的“报复”，最终受损害的将是两岸航空公司和两岸同胞特别是台湾同胞的利益。对此产生的一切后果，应由台湾当局承担。

发言人重申，M503航线及其连接线是经各方专家充分技术论证并经国际民航组织批准的国际航路，不存在所谓安全性问题。

发言人表示，我们呼吁台湾有关部门，尊重两岸人员往来和台胞台商春节返乡需求，尊重两岸就春节加班达成的共识，尽快批复两岸春节加班。

不让来？或损失9.5亿新台币

另据台湾《旺报》1月28日报道称，对于台湾“民航局”仍未批准东方航空、厦门航空两家大陆航空公司176班春节加班航班的申请。台北旅游从业者表示，原本预计今年2月来台的大陆游客有望较去年增加4到5万人，其中约有1.5到2万人是通过加班航班来到台湾。目前看来，搭乘加班航班来台的机会越来越渺茫。

大陆旅行社表示，春节期间若搭“正班航班”来谈，民众不会受到影响。但如果搭乘的是“加班航班”，就会出现问题。由于这次的问题源于“不可抗力”因素，因而已购票旅客可以选择退费或转订其他航空公司的机票来台。如果更改行程转往其他国家国旅游的话，由于许多春节旅行团已经被报满，转团的话不太容易。

“已经有旅客问我该怎么办了。我们也不知道，但没有确实是否能飞之前，大家都不敢再接受旅客了。”一名大陆旅行社的经理表示，由于这属于“不可抗力”的因素，组团社不会对游客进行赔偿，但可以依照对方的意愿，替他们安排转往其他航空公司班机，或转往其他国家旅游。不过，由于春节期间是出境旅游的旺季，许多出境游项目已经报满了，能否成功转成并不知道。也有大陆南方的旅行社表示，可以就近安排从港澳地区转道来到台湾。

台北旅游从业者估计，如果176班航班未被批准、全被取消，而且旅客无法通过转机来到台湾的话，那么台湾当地的旅游观光将损失惨重。春节期间，台湾地区将至少减少约7亿元新台币的收入。如果减少了2万大陆来台旅客的话，损失将高达9.5亿元新台币。

国台办：M503航线是大陆内部事务，台湾方面不要借机做文章

对于台湾当局声称大陆启用M503北上及三条衔接线违反2015年两岸达成的有关“共识”，是“单方面”“片面”启用，影响到台湾的飞行安全，国台办发言人马晓光在1月17日的新闻发布会上再次进行详细回应。

马晓光表示，M503航线北上运行及相关衔接航线已于1月4日开始启用。第一，海峡西岸空域是大陆长三角往返珠三角地区以及港澳、东南亚等地区的空中交通要道，两岸空中直达航路也经过该地区。开通M503北上及衔接航线，是为缓解该地区航班快速增长压力，保证飞行安全，减少航班延误，保障旅客权益，满足亚太地区航空运输发展需要，也有利于改善两岸航班运营，进一步便利两岸人员往来，符合两岸同胞共同利益。

第二，M503航线完全位于台湾海峡靠近大陆一侧，在上海飞行情报区内，设立和启用这一航线是大陆民航空域管理的一项常规工作，是大陆的内部事务，不涉及台湾的航线和航点，完全不存在单方面开通的问题。

▲马晓光 资料图

第三，2015年3月该航线启用前，大陆方面充分考虑台方关切，与台湾方面进行了沟通。在沟通中，大陆方面表示，以后开启M503北上航线和相关衔接航线时，会事先与台湾方面通气。但这并不意味着开通该航线需要台湾方面的同意。即便如此，在1月4日大陆启用M503北上及相关衔接航线前，我们也向台方作了通报。台方声称大陆违反双方2015年达成的共识，完全不符合事实。

第四，自M503航线启用南下航线以来，总体运行安全平稳，港澳地区及东南亚航空公司普遍参与，有效发挥了国际民航航线的作用。北上航线及衔接线开通以来，平均每天飞行27班，充分说明该航线的安全性和可靠性。不存在影响台湾飞行安全问题。

最后，马晓光再次指出，台湾方面应该正确看待，不要借机做文章，干扰或破坏两岸关系。

责任编辑：柳龙龙