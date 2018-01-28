原标题：六成台湾民众不满蔡英文两岸政策 创其任内新高

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海外网1月28日电 “台湾民意基金会”1月28日公布最新民调，结果显示约六成民众不满蔡英文的两岸政策表现，创下其上任以来的新高。“台湾民意基金会”认为，蔡英文上任后两岸关系明显倒退，互相协商关上大门，大陆访台观光客锐减，令台湾旅游业者叫苦连天，两岸高层官员又不时言词交锋，火药味浓厚。

据香港东网报道，由“台湾民意基金会”进行的“蔡英文两岸与经济表现”民调，1月28日在台大校友会馆举办民调公布记者会。据最后民调结果显示，30.8%受访者对蔡英文的两岸政策表现基本上满意，但不满意的却达59.6%，当中24.6%更表示强烈不满。游盈隆指出，有近六成人不满蔡英文的两岸政策表现，创下其上任以来不满意比例的最高纪录。

“基金会”董事长游盈隆认为，在台湾担任地区领导人，如果在两岸和经济的表现不获肯定，声望一定一落千丈。2017年3月“李明哲事件”的发生，以及5月世界卫生大会（WHA）台湾地区代表在大陆反对下八年来首度缺席，令两岸关系陷入新的紧张状态。2017年10月，蔡英文又于“双十讲话”对两岸关系的未来表达立场。随后，解放军战机绕台次数增加，航母辽宁舰也多次驶经台湾海峡。直到最近，陆方启用M503航道，两岸关系再度绷紧。

游盈隆指出，蔡英文上任以来，台湾市民对于当局对两岸事务的处理出现3种明显不同的反应，30.3%人觉得刚好，29.8%觉得太软弱，23.3%觉得太强硬，没意见/不知道的则占16.5%。整体来说，民调显示蔡英文上任以来处理两岸事务的态度与风格并未获得多数人支持。（海外网 朱惠悦）

责任编辑：柳龙龙