台当局炒参加世卫大会 一天三度发声:没理由被拒

原标题：台当局狂炒参加世卫大会 一天三度发声：没理被拒

图为2016年WHA现场。（资料图）

海外网1月29日电 第71届世界卫生大会（WHA）将于5月底在瑞士日内瓦召开，继去年未受邀参会，台当局近期再度炒作相关话题，扬言要参与2018年的世界卫生大会，甚至台卫生福利部门负责人、蔡英文办公室、台外事机构一天内连续发声，声称“没有被排除在外的道理”。

据台湾“中央社”报道，蔡英文办公室发言人黄重谚29日回应媒体询问时，坚持表示“有这样的决心”，台湾方面“坚定的要参与（WHA）并贡献国际社会。” 他还声称要“争取各项国际组织参与的工作”、“台湾民众的健康权益，没有被排除在外的道理”，并表示这些工作“都由相关部门依照既有规划积极进行中”。

台外事机构更是在29日晚间发布新闻稿“声援”台当局卫生福利部门，声称将结合台当局卫生福利部门和民间团体“推动今年台湾参与WHA的相关工作”，甚至在新闻稿中还一一感谢了所谓支持者的“发言帮助”，这其中也包括美国和日本。

据海外网早前报道，就在同一天，对于台湾能否受邀出席2018年世界卫生大会，台湾卫生福利部门负责人陈时中就叫嚣不放弃任何机会，“今年力道比去年更强”，台面下的沟通也在持续努力进行。

这不是蔡当局官员第一次就参加世卫大会议题发表“强硬”言论了。台外事部门官员王良玉曾声称，在台湾参加世卫大会议题方面，台外事部门没有松懈过。1月18日，“绿委”刘世芳则公然叫嚣，台湾无法参加世卫大会影响“台湾民众的健康”。

对于台当局拿台湾民众健康权益当挡箭牌，甚至在遭遇2017年 “蹭会”无果被世卫工作人员挡在门外的窘境后，还搞不清楚无法参与国际组织的“道理”，在上一届世界卫生大会上，中国政府代表团团长、中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌早有回应：台湾地区参与国际组织活动问题，必须遵照一个中国原则处理。在符合一个中国原则的前提下，我们对台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善安排。台湾地区医疗和公共卫生专家可参加世卫组织相关技术活动，必要时世卫组织可派工作人员和技术专家赴台考察卫生或疾病流行情况，或向台提供医疗和公共卫生技术援助。同时，台湾地区能够获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息。

李斌表示，根本不存在所谓“影响台湾民众健康福祉”、“防疫缺口”的问题。台湾同胞是我们的手足兄弟，我们在解决台湾同胞关心的卫生健康问题上是诚心诚意的，采取的积极举措是切实可行的。如果台湾民进党当局真正念及台湾同胞的健康福祉，就应当回到一个中国原则、“九二共识”的基础上来，这才是造福于民的人间正道。

责任编辑：刘光博