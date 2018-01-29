陈师孟就任“监委” 叫嚣还陈水扁清白责无旁贷

原标题：陈师孟今就任“监委” 叫嚣“还陈水扁清白责无旁贷”

陈师孟。（图片来源：台湾《中时电子报》）

海外网1月29日电 自陈水扁办公室前秘书长陈师孟被提名担任“监委”以来，其发表的出格言论就引发台湾社会的高度关注。陈师孟于今日（29日）正式就任“监委”，他叫嚣，十年来，他一直把陈水扁案放在心里，将陈水扁案“真相”还原，还陈水扁“清白”，这是其作为“监委”不可旁贷的责任。

据台湾《中时电子报》报道，所谓的“台湾国”办公室今（29日）上午也赴台湾监察机构外声援陈师孟，妄言陈师孟是“浊水中的清流”、“黑暗中的曙光”，希望他彻查陈水扁案等三大案件。

其实，早在陈师孟上任前，其就已经成为台湾“司法界”的公敌。陈师孟曾放话要修理“办绿不办蓝”的法官。他还妄言，陈水扁被判刑定谳的4大案均存在程序上的“不正义”，“陈水扁不构成贪污”。陈师孟此番言论，在岛内引发轩然大波。

对于陈师孟“陈水扁不构成贪污”的言论，国民党主席吴敦义18日晚间曾指出，陈水扁是美国政府认证的贪污犯，难道陈师孟还在梦中吗？陈师孟如果有良心，应该没有脸继续当“监委”。同日，台湾考试机构前秘书长林水吉也召开记者会，痛批陈师孟太猖狂，他将陈师孟形容为“妖孽”，呼吁台湾民众一起声讨。

责任编辑：刘光博