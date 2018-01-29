人民日报海外版:香港高校管理层的腰杆可以再硬些

原标题：香港高校管理层的腰杆可以再硬些（香江漫笔）

张庆波

《 人民日报海外版 》（ 2018年01月29日 第 04 版）

这几天，香港浸会大学“火”得让人灼心。近20名学生因不满学校普通话考试和必修政策，发起“占领”行动并粗口辱骂老师。涉事的两名主要学生虽已被暂时停学，但该校学生会却举行集会，声称“反对校方滥用程序”，学校的宣传栏上出现攻击校长的恶毒标语。面对社会各界的一致谴责，闹事学生仍然我行我素，看样子是志在把自己和学校搞得更臭。

让人不愿提及的是，这两年发生在香港高校里的“丑闻”并不算少。去年9月，香港中文大学前学生会会长“宣独”、爆粗，学校里也发生过硬闯、围堵办公室的事件。前年1月，香港大学时任学生会会长带人暴力冲击校委会，对校领导高喊“不要放他走，打死他”。至于早前香港教育大学学生恭喜某官员丧子一事，更是令人发指了。

象牙塔内，丑闻不断，让人寒心。究其原因，无非两个方面：一是学生犯错，二是校方失责。学生的原因暂且不表，不少学生会被极少数“港独”分子把持的事实也按下不说，这里单说说校方，在学生教育和管理上便有许多值得反思和改进之处。

回到浸大这一事件，校方处理时首先“跪低”的做法难言理智。事发后，校方与学生会座谈，拿出两条意见：一是调整普通话考试政策，二是检讨将之列为必修课的必要性。如此处理，舆论哗然。之前面对学生冲击学生事务处办公室，中文大学也是旋即“投降”，当场表示要撤回有关通知信件。更早前，某个校园里发生“港独”风波，校长竟说“自己也不清楚什么是‘港独’”，要“多讨论”。

学生顽劣、学校纵容，是非问题搞不清，原则问题把不住，校园风气“不长进”也就不奇怪了。香港理工大学一名教授就曾表示，这些高校的通病是缺“规矩”、缺“管教权威”，对不良现象放任太久。

香港高校管理失之于宽、软的问题是“老毛病”了。管理层的腰杆不硬，也确有其原因。学生会是在外登记的社会组织，管不了；有的教师鼓吹“违法达义”，怂恿学生挑战权威，在教室里搞破坏；一些媒体则煽惑、误导学生，往学校里持续释放负能量，给管理层施压；更有“港独”激进分子不断渗透到学校，频繁制造冲击事件，让学校不得不忌惮。

保护、爱护学生是学校的职责，但姑息、包庇不法无德的学生和老师，危害更甚，已人所共见。如浸大向老师爆粗的刘子颀一般，连基本的尊师重教都没学会，对他还谈什么爱护呢？！面对校园里这股时不时刮起的歪风，该动些真格的了。

以霹雳手段显菩萨心肠，香港高校管理层的腰杆子不妨再硬一些。比如：对校园里明显触犯基本法的“港独”行为，果断阻之、治之；对有误导学生可能违法的学生会活动，给予规诫并在学校资源使用上给予限制；对鼓动学生参与所谓“违法达义”、不务正业的老师，作出不续约或解聘处理；修正对老师和学生的评价体系，重视世界视野的同时，也应注重国家意识和香港情怀，对社会有承担。

学校里乱象不断，破坏的是校园风气，损害的是学校名声。近年来香港高校在世界上的排名持续下滑，不能说与此没有关系。严管也是厚爱，有心更要有力。惟其如此，风气才能净化，校园才有秩序，自己的学校才不至于以现眼的方式“上头条”，更不至于成为“港独”分子最后的庇护所。毕竟，若结出苦果，将会塞到每个人的嘴里。

责任编辑：刘德宾 SN222