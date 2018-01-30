香港2学生抵制普通话辱师被停学 今将向教师道歉

原标题：香港2学生抵制普通话辱师被停学 终于要道歉了

10多名浸大学生日前“占领”语文中心 海外网 图

海外网1月30日消息，日前，因“占领”香港浸会大学语文中心而被暂时停学的两名香港浸会大学学生刘子颀和陈乐行，今日（1月30日）将亲身向当日在场的语文中心教师道歉。

据香港东网报道，浸会大学10多名学生因不满校内普通话考试豁免率太低，“占领”校内语文中心长达8小时，期间还爆粗“威吓”女教师。其中刘子颀和陈乐行两名学生1月24日被校方暂时停课，同时，校方对事件后续处理继续推进，十多名涉事学生需要面对校方的纪律聆讯。

报道称，刘子颀早前已就事件公开道歉，但他也称当日爆粗只是“口误”，并非不尊重师长，如有机会重来一次，未必会选择“占领”的方式。他与陈乐行今日（1月30日）亦私下约了“占领”当日在场的语文中心教师，向他们当面道歉。

各界赞同严肃处理：姑息就是纵容

浸会大学教职员校董王凯峰表示，有教师回忆被学生威吓及辱骂的经过时，犹心有余悸，当场痛哭，可见事件令老师留下了痛苦回忆。事发当日有十多名学生包围数名教职员，被围者大部分是女性，教职员难免感到害怕。

他建议涉事学生向受影响老师当面道歉，又透露正收集教职员的实名联署，支持语文中心受影响老师，捍卫他们的尊严，至今已有过百人参与。

特区政府行政会议成员林健锋指出，涉事学生凶神恶煞地闯入语文中心，以粗言秽语辱骂教职员，事发后还自鸣得意，可见他们完全不懂得尊师重道。他赞成校方严肃处理，以维护大学尊严，“如果姑息纵容，只会助长歪风”。

高校再被喷抵制普通话口号，警方列为刑案

而就在刘子颀和陈乐行被学校停课之后，1月25日有市民发现浸大伟衡体育中心旁小路两侧墙壁上出现“不要普通话”等字样的黑色喷漆。

有人指出字句虽然喷在屋苑外墙上，但字句面向香港浸会大学伟衡体育中心，相信与近日香港浸会大学“占领”事件有关。有关管理处将涂鸦用黑色胶布遮盖，警方到场了解后，暂列刑事毁坏案处理。

责任编辑：刘光博