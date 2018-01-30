原标题：蔡英文施政不满意度超6成 民众最盼其表姐被革职

最新民调显示，有64.4%民众对蔡英文1月的施政表现不满。（图片来源：香港中评社）

海外网1月30日电 《美丽岛电子报》今天（30日）发布的民调显示，对于台湾地区领导人蔡英文1月的施政表现，有64.4%民众表示不满意，较上月增加了4.2个百分点。此外，对于“如果台湾行政机构要改组，建议台行政机构负责人赖清德换掉哪些部门的负责人”，蔡英文表姐、台湾劳动部门负责人林美珠以41.3%的比例位列第一位。

据香港中评社报道，1月，台湾民众对蔡英文施政表现满意度为25.3% ，较上月降低了1.8个百分点；不满意度为64.4%，较上月增加了4.2个百分点。

对于“如果台湾行政机构进行改组，建议台行政机构负责人赖清德换掉哪些部门的负责人”，有41.3%的台湾民众选择台湾劳动部门负责人林美珠，33.5%的民众选择台湾防务部门负责人冯世宽，还有31.8%民众选择台湾交通部门负责人贺陈旦，以上3人在台湾行政机构所有部门负责人中位列前三位。

此外，对于台湾整体经济状况，高达80.4%的民众认为不好，较上月增加了3.4个百分点；有11.4%认为好，较上月降低了1.5个百分点。

本次民调是由《美丽岛电子报》委托戴立安调查，调查对象为年满20岁的民众；调查时间是2018年1月24日至1月28日。由访员进行的电脑辅助电话访问方式。样本规模成功访问1075人，在信赖水准95%时抽样误差最大值为±3.0%。

不仅仅是施政表现，蔡英文的两岸政策也引发超六成台湾民众不满。据海外网早前报道，22日，两岸政策协会公布的民调显示，对于蔡当局的两岸政策，有46.0%民众认为蔡英文对大陆友善，有47.4%民众则认为不友善；33.1%民众对蔡英文的两岸政策满意，而不满意者则高达61.1%。

在蔡英文各项民调均呈现低迷的情况下，蔡英文还遭“独派”智库“补了刀”。11日，“新台湾国策智库”发布民调称，有32.4%的台湾民众认为蔡英文能在2020年台湾地区领导人选举中连任，而有43.9%的民众则认为不会。（综编/海外网 张申）

责任编辑：刘光博