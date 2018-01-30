台模拟大陆攻台 脑补陆空火力“全面压制解放军”

原标题：台军模拟大陆攻台 脑补陆空火力“全面压制解放军”

图源：“中央社”

海外网1月30日电 新年到来之际，台军又自导自演了一场“解放军攻台”的戏码。这次的“神剧本”是，花莲港被“解放军”袭击，台湾陆空两军集结眼镜蛇直升机、F-16战机等武器，对“解放军”进行“全面火力压制”。

据“中央社”报道，为了展现战备能力，台湾“花东防卫指挥部”30日模拟花莲港遭到“解放军”袭击，台军了集结陆军和空军各大武器，包括眼镜蛇直升机、F-16战机、防空导弹和M60A3坦克等，脑补击退“解放军”。

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报道称，台湾战备部队进行的是花莲港反突击作战缩短距离演练，模拟“解放军”突击花莲港地区，夺取重要设施后准备展开大规模进击。

台军“煞有介事”地自导自演了“交战”剧情。担任守备部队的花防部战备部队，先以F-16战机以空中战场侦查方式，对花莲外海不明舰艇实施侦测，接着由空军防空营以“天兵”雷达车及“麻雀”导弹，模拟击落向港区接近的“解放军”机群。

台军接着以155毫米榴弹炮及CM22迫炮车，对花莲港登陆的“解放军”实施前期火力制压，狙击手成功狙击数百米外的“解放军”，接下来，侦搜组编组轻型战术轮车及机车，沿两路实施威力搜索，成功驱离“敌军”警戒人员。

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接着，台陆军航特部AH-1W眼镜蛇攻击直升机则以空中优势火力，摧毁花莲港“敌军”补给车队，再由机步战斗队以M60A3战车及M113运输车，采取分进方式对登陆的解放军发起步战协同攻击，歼灭花莲港区多数“敌军”；紧接着，F-16战机对逃窜的“敌军”实施空中攻击。

最后，由CM22迫炮车以火力延伸射击，“打击退却的解放军”，再由AH-1W眼镜蛇攻击直升机持续向逃散的“敌军”火力追击，完成战场扫荡。

台军官员称，此次演练是为了验证操演部队地空联合作战等能力，若遇上威胁，部队集结时间白天为15分钟、夜间25分钟，整装完毕后可以前往“迎敌”。

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又是空中火力压制，又是榴弹炮狂轰滥炸，又是狙击手百米“击敌”，剧情可谓“跌宕起伏”，令人惊叹台军天马行空的脑补能力。

事实上，自蔡英文就职以来，岛内的各大演练就常常以大陆为假想敌。去年7月，台湾安全部门主导的“年度政军兵推”，就出了个神剧本，模拟大陆突袭台湾，维安特勤车辆护送蔡英文紧急撤离。去年2月，台湾军方模拟大陆对台进行“斩首行动”，演练台湾当局领导人乘直升机撤离。

针对台当局各种“攻台”剧本层出不穷的情况，国台办发言人曾表示，“我们一直致力于两岸关系的和平发展和台海和平稳定。我们推进国防建设和军队发展是为了维护我们的主权安全和领土完整的需要。两岸关系和平发展是台海和平稳定的根本保障，而‘台独’势力及其分裂活动则是台海和平稳定的最大威胁。换句话说，如果你不搞‘台独’，你有什么可怕的？所以，台湾当局还是应该认清形势，回到‘九二共识’的基础上来，只有这样才能真正的维护两岸关系的和平稳定”。（海外网 杨佳）

责任编辑：张岩