台当局想军机接人？上海台商协会会长:游回去算了

原标题：闹呢 台湾想出动军机接人？

来源：北京青年报

撰文丨邢颖

盼望着，盼望着，春节来了，回家的脚步近了。

最近，“什么时候回家过年”已经成为政知道（微信ID：upolitics）和小伙伴聊天时绕不过去的话题。而在同时，同样期盼返乡的台湾同胞却等来了一个心塞的消息。

昨天（1月29日），蔡英文当局宣称，“因M503航路争议，‘民航局’暂不核准中国东方航空、厦门航空共计176班两岸春节加班机申请。” 据台湾媒体报道，蔡当局“不核准两岸春节加机”的决定预计将影响约5万名旅客，造成其返乡不便。

也就是说，这事儿受到最不利影响的是在大陆工作或旅行的台湾同胞。难怪有台商怒批蔡英文，这是在为难台湾的老百姓。

东航、厦航、中航协密集谴责

谴责台当局取消大陆春节加班航班的不仅有返乡路上被添堵的台商，还有被迫取消2018年两岸春节加班计划的大陆航空公司。

今天一大早，东方航空和厦门航空在官方微博发布声明，对取消航班给旅客带来的不便表示歉意，称为尽量减少对旅客出行造成的不利影响，将为已预订相关航班的旅客提供免费退票和改期等服务，全力做好服务保障工作。

同时，两家航空公司都对台湾当局罔顾民意、一意孤行的做法表示强烈不满和谴责。

“此次台湾方面无视两岸人民往来需求，拿民众权益作为筹码，拒不批复春节加班计划，导致数万名台商春节无法舒心回家，这种背离人心为难台胞的做法，严重伤害两岸人民的感情……厦航再次强烈呼吁台湾有关部门能够从两岸人民福祉出发，顺应民意，满足民众迫切需求，不要人为阻挠台湾同胞的返乡步伐”，厦航在声明中表示。

△厦航声明

东航和厦航的愤怒其实不难理解。作为承运两岸旅客的大户，这两家航空公司自2008年两岸全面直航至今，总共累计承运了1400余万名旅客往返两岸。今年，两家航空公司更是分别加开106班（往返212班）和70班春运航班。而这次，他们却第一次遇到台湾当局不予批准加开春运班机的情况，堪称“活久见”。

两家航空公司的声明也在同日得到中国航空运输协会的声援。中航协官网发布的声明中直指台方置两岸同胞利益于不顾， 拿台湾民众的人道需求做筹码，并称“对台方企图移花接木转嫁矛盾的做法坚决不予接受”，“种种后果，均应由台湾方面负责。”

“必要时会出动军机运输”

明知会引发众怒，蔡英文当局还是做出了拒绝批准的决定。不仅如此，在拒绝批准两岸春节加班机时，蔡英文当局仍然显示出“理不直气也壮”的姿态。

昨天，在宣称不核准大陆航空公司的春节加机的同时，台湾地区“交通部门”还提出最终不批准加班的五大解决方案，即转移到台籍或其他大陆籍航空、到路程短的邻近机场搭机、中转港澳或改走小三通从厦门经金门返台，还称“必要时会出动军机运输”。

不过，对于所谓的替代方案，已经看穿台湾当局用心的台商并不买账。“干脆跟我们讲，直接叫我们游泳回去过年好了”，上海台商协会会长李政宏气愤地表示。

结果今天，台湾当局又悄眯眯换了一种口风。

台湾“联合新闻网”今日报道，台当局交通部门负责人贺陈旦当日在记者会上被问及中国东方航空及厦门航空都取消春节加班机时声称，“‘民航局’从来没有说不予批准，是两家大陆航空公司没有做好沟通就说不要申请，不是我们不同意。”

△贺陈旦

而“交通部次长”范植谷则试图安抚台胞。他表示，台湾当局对春节台商返台做了最大努力，包括五大配套措施，但“安全不能打折”。他还称，两家大陆航空公司取消加班机，“某种程度来讲是安全加分，不要飞那些没有协商的路线。”

当有记者问台湾当局“是否会进一步砍掉两岸的定期航班？”，台“民航局”负责人林国显索性甩锅称，“要看对岸（大陆）的善意。”

在政知道（微信ID：upolitics）看来，两岸经过多年努力实现的全面直航正在被台湾当局肆意歪曲和破坏。

围绕M503航线做的“文章”

而这次，被台湾当局利用来做文章的事件是1月4日大陆启用M503北上及其衔接航线，拒批两岸春节加机是台湾当局直接的报复手段。

政知道（微信ID：upolitics）在中航民航局官网上看到相关介绍，M503航线位于上海飞行情报区内，设立和启用该航线是我国民航空域管理的常规工作。近年来，海峡西岸空域航班快速增长，延误日趋严重。启用M503北上航线及相关衔接航线，将有效缓解现有航线流量压力，提升飞行安全水平，提高航班正常性。

虽然该航线的运行精度、安全性及可靠性符合国际民航组织规范，且该航线在设计时已经避开金门、马祖往返台湾航线，实际也证明该航线能够确保飞航安全，但是台湾当局一直坚称，这条航线将影响台湾飞行安全。

△M503航线

在中国民航局本月4日宣布启用M503航线北上运行及相关衔接航线当天，台“陆委会”“交通部”“国防部”等陆续发声，向大陆“表达强烈的不满与抗议”。据报道，蔡英文当天指责大陆片面启用航线是破坏区域安全，要求台相关部门掌握区域情势发展、精进“国防”装备、强化“国际宣传”争取支持，最后呼吁大陆应尽快与台湾展开技术性协商。

Emmmm……蔡英文一直拒不承认“九二共识”，怎么这时候反倒想起与大陆协商了呢？

显然，台湾当局又是没理的一方。

据新华社今日消息，国际航空运输协会（IATA）负责人19日已就M503航线一事回复台湾民航部门负责人表示，M503航线已于2015年3月起投入使用，并不是新航线，其位置和设计符合国际民航组织（ICAO）文件并经过ICAO批准。该航线相关的运行技术措施和应急程序均已到位。

这位国际航协负责人还表示，启用M503航线是为缓解目前A470航路上的交通流量压力，并且在满足珠三角和长三角地区不断增长的交通需求的同时提升飞行安全水平，这部分空域具有全面的雷达覆盖。航空业界认为启用M503航线是缓解上海飞行情报区空域拥堵状况的积极措施。

责任编辑：霍宇昂