尼日利亚男子在台第六次酒驾被捕 系非洲部落亲王

原标题：尼日利亚男子在台第六次酒驾被捕 为非洲部落亲王
罗帝米（左）与女儿参加歌谣比赛。（图片来源：香港东网）
海外网2月2日电 2日上午，新北市警方发现一名外籍男子骑电单车时摇摇晃晃，上前拦查后发现，该男子酒测超标，且酒驾前科多达5次，因此，警员依规定将他逮捕移送法办。
据香港东网报道，之后，警员确认了该男子身份，他是来台逾20年的尼日利亚部落亲王罗帝米（Prince Rotimi Onifade）。（海外网 张申）
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