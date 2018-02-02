原标题：国泰之后是法航 香港机场6小时内遇2起返航事件
法国航空客机因技术原因返航。（图片来源：南华早报）
海外网2月2日电 周五（2日）早上一架飞往巴黎的客机起飞后不久返航降落至香港机场，这也是该机场在6个小时内遭遇的第二起类似事件。
据《南华早报》报道，香港机场管理局于周五凌晨3点左右接到来自航管员工的电话，称一架法国航空公司的飞机要求返航。该管理局发言人称：“从香港起飞的航班AF185要求返航降落到香港国际机场，并要求地面工作人员严阵以待。”之后，火警服务中心迅速派出了14辆消防车、1辆救护车和2艘消防船。
飞机于4点47分降落，地面援救随后取消，火警服务中心发言人称并没有任何营救需求。报道称，当时航班状态网站信息显示，飞机因技术原因取消。航班实时监测数据应用Flightradar24也显示，该飞机于1点03分从香港起飞，在武汉上空掉了个头。
据悉，这已经是香港机场在6个小时内发生的第二起因飞机引擎故障而返航的事件。周四（1日）夜里，国泰航空飞往马尼拉的航班在起飞后不久突然请求返航香港，原因是飞机发动机发生了技术故障。一个脸书用户称经历了此次返航事件，称其看到了“爆炸”，还有火苗。火警服务中心发言人称他们在晚上9点09分接到了地面营救要求，派出了27辆消防车、7辆救护车以及5艘消防船。不过，飞机在降落机场后同样并没有用到这些急救措施。
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