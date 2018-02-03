国民党台商论坛遭派员监控 绿媒惊呼“绿色恐怖”

原标题：国民党台商论坛遭派员监控 绿媒都惊呼“绿色恐怖”

国民党智库大呼“太扯了！是绿色恐怖吗？”（台媒合成画面/图片取自郝龙斌脸书）

海外网2月3日电 中国国民党智库1月30日举办“保障台商权益论坛”，党主席吴敦义，台企联前后三任会长，包括创会长张汉文、前会长郭山辉，以及现任的总会长王屏生等人均亲自出席，不少台商也特地回来参加论坛。不过，台当局安全部门竟派员到论坛现场“监控”。由于时值两岸关系紧绷敏感时刻，当局的做法，也随即引发岛内舆论批评，连岛内亲绿媒体都惊呼当局“大搞绿色恐怖”。

台当局特务机关到场人员郑姓及苏姓两位人员的名片。（图源：上报）

一男一女出示名片盯场

据台湾《上报》消息，吴敦义接任中国国民党党主席，全面接掌智库后，近日指示智库举办10场系列论坛，讨论议题涵盖两岸农业发展、观光旅游交流、保障台商权益、两岸医疗合作等，其汇总整理，搜集到的各方建言及结论，将作为日后筹办“国共论坛”的方向及参考依据，预先暖身。

值得注意的是，1月30日下午2点在智库举行的“保障台商权益论坛”，现场工作人员当场发现有两位台当局安全机构人员，一男一女，到场监控，经询问下，两人不仅表明身分，还出示名片给智库工作人员，丝毫不避讳外界目光。

台媒报道称，这两位工作人员的名片上头，工作单位为台当局安全机构北部工作站，一位叫郑某某，一位叫苏某某，但两人名片中均未有职务名称或衔级，仅有姓名及行动电话信息。

“保障台商权益论坛”现场（图：中评社）

会议本就全程直播 绿媒：绿色恐怖吗

对此，当天主持保障台商权益论坛的智库国安组召集人林郁方2日下午接受台媒采访时证实，当天确实有两位安全部门人员到场，且有出示名片，虽不知道台当局派人到场的目的为何，但确实令人觉得相当奇怪，基本上论坛主要是邀请台商参加，会议全程公开，上网直播，不解为何当局还要派人亲自到场？

林郁方抨击，国民党举办台商论坛主要是希望帮助台商朋友解决问题，台当局“大可不必如此”，尤其这是国民党主办的活动，安全部门属于特殊单位，如果要参加，至少事先要先打个招呼，询问主办单位同不同意，而非派人直接“登堂入室”。

“太扯了吧，是绿色恐怖吗？干脆把国民党的人通通抓去关好了！”《上报》引述国民党文传会主委李明贤的言论痛批，指该论坛全程都开放媒体采访，公开接受报名，如果民进党当局连“在野党”办个活动，还要特务机关派人到场监控、情搜，是不是直接宣布实施戒严算了？

两岸实现直航后，曾经温馨暖暖的两岸春节加班机，今年被台当局首次打破。

近期迫害统派趋严 国台办：绝不容忍

据海外网了解，自台湾新当局上台以来，拒不承认两岸同属一中的“九二共识”致使两岸关系停摆。近期，当局更是迫害打压主张两岸和平统一人士、声言“以武拒统”、拒批大陆台商春节加班机、限缩两岸交流等，引发两岸舆论谴责。

去年12月19日，刚结束大陆之行的4名台湾新党青年党工，回到台湾就被台湾民进党当局以涉嫌违反所谓“国家安全法”、“协助大陆人民刺探情报”为由带走。去年12月26日，蔡英文发布上台以来的第一份所谓“国防报告书”，蔡英文更是放言，“接下来每一年的‘国防预算’都会稳步增长”，摆出要以多兵重器吓阻大陆、“以武拒统”的架势。上月18日，台“民航局”更是表示，两岸春节加班机将暂不予核准。因此，合计176班两岸春节加班机，最多影响5万名旅客，将冲击两岸春节旅运。进而近期，台陆委会更是向大陆喊话，称今年的重点工作就是防“统战”，主委张小月叫嚣，台当局将修正两岸相关法规来避免大陆“带有政治目的”的往来。

对于以上种种，国台办发言人1月31表示，大陆方面将继续坚持“和平统一、一国两制”方针，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。同时，坚决维护国家主权和领土完整，有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋，绝不容忍国家分裂的历史悲剧重演。

发言人表示，两岸同胞加强交流合作，融洽同胞往来，实现互利双赢的愿望是阻挡不了的。台湾当局进一步拿两岸交流开刀，执意升高两岸对抗，恶化两岸关系，必将遭到两岸同胞的共同反对，也终将自食恶果。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张建利