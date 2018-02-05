台军摆出40年前主力导弹 为对抗解放军绕台战机

原标题：为对抗解放军绕台战机 台军摆出40年前的主力导弹

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海外网2月4日电 为了力抗解放军军机绕台飞行常态化，台当局拟将射程达40公里的鹰式（HAWK）防空导弹部署绿岛、兰屿等东部离岛，将防空火力网前推。而这将是鹰式导弹除役前的最后部署。

据东网报道，台军方人士称，近来解放军军机不断绕台，台当局在西部已部署绵密的防空导弹火力网，但在东部，野战防空仅有陆军复仇者防空导弹系统，区域防空仅有老旧的鹰式防空导弹，部署的防空兵力则较少，“难以威吓解放军军机威胁”。

因此，“台空军防空暨导弹指挥部”在去年9月成立后，台当局防务部门开始思考强化东部防空能力。

随着解放军机多次绕台飞行，台军决定重新部署新的防空网，将东部缺角补进，在兰屿与绿岛以“突击排”方式，各进驻一组鹰式飞弹发射系统，进驻后，未来解放军机若再飞入台湾防空识别区，就可能进入鹰式导弹射程内。

此外，由于鹰式导弹在台湾已“服役”40多年，“台国防部”早前除扩编爱国者导弹营，天弓三型导弹也开始量产。花莲及台东均已有爱国者导弹进驻，宜兰则有天弓三型导弹营。据了解，天弓三型与爱国者均属机动部署，只要有开阔的平坦地形，发射车就可以就位。

有大陆传媒引述军事专家称，鹰式导弹属于中近程防空导弹，亦是台军主力之一，占服役导弹一半以上，但该导弹年代久远，在美国早已停产，除了性能落后，可靠性也很成问题。2017年台军在屏东进行操演试射时，两枚鹰式导弹突然失控，一枚凌空爆炸，一枚坠落海滩上爆炸，幸未造成人员伤亡。

鹰式导弹也称“霍克”（HAWK）为美国雷锡恩公司研制的一种全天候中程、超音速、中低空的陆基防空系统，美军编号MIM-23，意译名称为鹰，前几代只能用来反飞机，但其改型的最新一代已经具备了反飞毛腿、SS-21等早期近程弹道导弹的能力。主要装备美国陆军和海军陆战队，是美军60—70年代的主力中程防空导弹。

责任编辑：张岩