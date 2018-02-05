“独派”扬言要以台湾名义参奥 不再用中华台北

原标题：“独派”递交“公投联署” 扬言要以台湾名义参加奥运

台湾民众投票。（台媒资料图）

海外网2月5日电 台湾“公投法”修正案2017年12月三读通过以来，岛内“独派”在所谓“2020东京奥运台湾正名公投”方面蠢蠢欲动，并于今日（5日）将第一阶段联署书送交台湾“中选会”，意图通过此次“公投案”，使台湾地区以“台湾”而不是“中华台北”的名义参与东京奥运会。对于“独派”的做法，有台湾网友批评，这是“想被国际奥委会除名的节奏”。

据台湾“中央社”报道，“独派”团体意图通过此次“公投案”，使台湾地区以“台湾”而不是“中华台北”的名义参与东京奥运会。而按照台湾“公投法”的规定，“公投案”是否成案，须由台湾“中选会”在30日内完成审核。对此，此次“公投”发起人之一、“台独”分子张灿鍙今天（5日）在台湾“中选会”受访时公然叫嚣，希望“台湾‘中选会’赶快审查通过”，这样，“才能启动第二阶段联署”。他还扬言，希望此次“公投”顺利通过，让2018年成为台湾的“运动元年”，“以台湾之名参加2020年东京奥运会以及以后所有国际运动赛事”。

对于“独派”推动“东京奥运正名公投”的行径，有台湾网友留言批评，这是“想被国际奥委会除名的节奏”、“以后只能关起门来自嗨”、“浪费社会资源”、“公投完后，又能改变什么”、“公投通过后，台湾选手就在岛内自己玩吧”。

还有网友讽刺，“台湾队有点不够力道，用台湾‘独立’队才符合‘台独日本人’的精神”、“空洞无聊，但能申请真金白银的补助，何乐不为”、“这叫刷存在感”。

此前，岛内“台独”分子鼓噪所谓“正名”的事件也时有发生，甚至还和日本所谓“友台团体”公然进行“串联”。2017年8月5日，有“独派”团体赴日本，意图串联日本“友台团体”，发起所谓“正名台湾队运动”。2017年4月，日本一个“友台团体”在脸书粉丝专页发起所谓“台湾正名”的请愿活动，叫嚣台湾是日本的“兄弟国”。

台湾地区参加奥运会使用的旗帜。（台媒资料图）

尽管“台独”分子肆意挑动所谓“正名”话题，但是，铁的事实是，“一个中国原则”早已成为国际社会的共识。自1984年洛杉矶奥运会以来，在包括奥运会在内的国际性正式运动赛会中，台湾代表队皆以“中华台北”名义参与。

对于“独派”推动所谓“东京奥运会正名公投”，国台办发言人马晓光2018年1月17日表示，国际奥委会对于台湾参加奥运会有明确的规定。“奥运模式”是国际体育组织和两岸体育界人士共同遵循的原则。任何企图改名的政治图谋，注定是一场不可能得逞的闹剧。外交部发言人耿爽2017年5月3日也曾指出，在台湾地区参与国际组织活动问题上，中方的立场是明确的、一贯的，即必须按照一个中国原则处理。

责任编辑：刘德宾 SN222