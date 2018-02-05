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台“气象局”遇到地震网站就瘫痪？ 网友:纸糊的

台“气象局”遇到地震网站就瘫痪？ 网友:纸糊的
2018年02月05日 02:09 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：遇到地震“气象局”网站就瘫痪？台网友：就是纸糊的 

许多网友表示很慢才收到通知，甚至没收到。 （图/翻摄自PTT）许多网友表示很慢才收到通知，甚至没收到。 （图/翻摄自PTT）

　　海外网2月5日电 台湾花莲地区今（4）晚间接连发生有感地震，让许多地方都感受到3级以上的地震，“气象局”目前也预测余震还会持续，甚至不排除发生规模5级以上的余震，不过却有网友质疑，当地震发生时，为何都没接收到“气象局”的通知，连“气象局”网站都连不上，让网友怒批根本是“纸糊的”。

　　据中时电子报报道，台湾地震发生时，有许多网友在知名论坛PTT上发文表示，每次发生地震“气象局”的网站就会马上瘫痪，并表示“别人家是秒送讯息给所有人，我们的‘气象局‘是秒挂…”，让这名网友表示很无奈。

　　许多网友也表示有同感“超烂”、“就烂阿，搞一个半调子简讯系统”、“钱都花哪里去了”、“而且警报也没响，尸位素餐”、“震完才有讯息是要怎样…？”、“满丢脸的其实”、“纸糊的网站”。

责任编辑：张岩

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