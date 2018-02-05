台“气象局”遇到地震网站就瘫痪？ 网友:纸糊的

原标题：遇到地震“气象局”网站就瘫痪？台网友：就是纸糊的
许多网友表示很慢才收到通知，甚至没收到。 （图/翻摄自PTT）
海外网2月5日电 台湾花莲地区今（4）晚间接连发生有感地震，让许多地方都感受到3级以上的地震，“气象局”目前也预测余震还会持续，甚至不排除发生规模5级以上的余震，不过却有网友质疑，当地震发生时，为何都没接收到“气象局”的通知，连“气象局”网站都连不上，让网友怒批根本是“纸糊的”。
据中时电子报报道，台湾地震发生时，有许多网友在知名论坛PTT上发文表示，每次发生地震“气象局”的网站就会马上瘫痪，并表示“别人家是秒送讯息给所有人，我们的‘气象局‘是秒挂…”，让这名网友表示很无奈。
许多网友也表示有同感“超烂”、“就烂阿，搞一个半调子简讯系统”、“钱都花哪里去了”、“而且警报也没响，尸位素餐”、“震完才有讯息是要怎样…？”、“满丢脸的其实”、“纸糊的网站”。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 他们把大陆机密卖台湾 却被李登辉出卖
- 【 军事 】 中国电磁轨道炮疑上舰测试 已反超美军
- 【 财经 】 12306技术团队为自己打90分以上
- 【 体育 】 易建联26翟晓川24分 广东擒单外援北京...
- 【 娱乐 】 鹿晗关晓彤无缘央视春晚 因节目调整
- 【 科技 】 12306回应会否24小时全天候售票:正研...
- 【 教育 】 这个"优"给还是不给？小学老师们好焦...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有