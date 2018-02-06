“独派”欲为台湾奥运“正名” 称不再用中华台北

原标题：“独派”欲为台湾奥运“正名” 声称不再使用中华台北

“不要再用中华台北！”岛内“独派”为给台湾东京奥运“正名”又强行加戏了……

这一次，台湾绿媒《自由时报》把台前奥运选手纪政所领衔提案的“2020东京奥运台湾正名公投”联署人数拿来做了文章。

《自由时报》报道截图

报道中写道，该“正名公投”一月内的联署人数“踊跃”“正名行动小组今日（5日）正式将4488份连署书送交中选会”。

把奥运会上“中华台北队”改为“台湾队”，一直是岛内“独派”鼓噪“正名运动”的目标，“正名”行动发起人之一、“李登辉民主协会理事长”张灿鍙5日就声称，“正名不仅符合奥林匹克主义的精神，更有多国前例可依循，台湾选手在二战后也曾以‘Taiwan’名义参加过奥运，在理论和实例上皆兼具正当性，台湾应透过民主参与的方式向国际社会发声”，更是一度妄言“希望‘公投’能与2018年底选举共同举行，并顺利通过，让2018年成为台湾的运动元年，让台湾以后参与奥运、国际赛事能用台湾，不要再使用‘中华台北’名称”。

如此嚣张？！

据悉，台湾参加国际赛事，最常用的名称就是“中华台北”（Chinese Taipei），如参与国际奥委会、亚太经合组织等。但虽然岛内“独派”团体不断挑动“正名”话题，事实上“一中原则”早已受到国际社会的普遍认可。

综合媒体报道，从1984年萨拉热窝冬季奥运与洛杉矶夏季奥运开始，经由国际奥委会协调之下，台湾第一次以“中华台北Chinese Taipei”的名称参与奥运，而自1984年洛杉矶奥运开始至今的奥林匹克运动会及其他国际正式运动赛会，台湾代表队皆以“中华台北”参与国际赛事。

国台办发言人马晓光此前也针对岛内“独派”欲为台“正名”的话题作出回应，他表示，国际奥委会对于台湾参加奥运会有明确的规定。“奥运模式”是国际体育组织和两岸体育界人士共同遵循的原则。任何企图改名的政治图谋，注定是一场不可能得逞的闹剧。

而在《自由时报》的留言区，有一些“挺独”网友表示支持联署，但更多网友还是对“正名公投”表示“不看好”，有网友说“这就是痴心妄想而已”“自己玩爽就好”，还有网友反问道“国际奥委会会批着吗？实际一点！不要浪费纳税人了！”

责任编辑：刘光博