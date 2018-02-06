台军直升机被派去寻失联飞行员 却因故障紧急返回

S-70C“海鸥”直升机。（台媒资料图）

海外网2月6日电 5日晚，台空军一架载有6人的“黑鹰”直升机执行伤患救护任务后失联，疑似坠海。对此，台空军于6日清晨派一架 S-70C“海鸥”直升机进行搜寻。不过，在此过程中，飞行员也发现S-70C“海鸥”直升机仪器故障，只得紧急返回并平安着陆兰屿机场。

据台湾《中时电子报》报道，对于S-70C“海鸥”直升机发生故障，台湾空军司令部今（6日）表示，相关单位正在调查详细原因。此外，台空军已规划重新派遣一架 S-70C “海鸥”直升机接替执行搜寻任务，吁请台湾民众放心。

据海外网早前报道，5日晚，该失联“黑鹰”直升机起飞后不久，就因不明原因疑似坠海，机上有康姓正驾驶等6人。（海外网 张申）

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