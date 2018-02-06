台媒体人曝“蔡办高层酒驾想销单遭拒 ”

海外网2月6日电 今日（6日），有台媒报道，台北电台女主持人网上爆料，蔡办有高层领导酒驾还想销罚单。台媒援引台北电台主持人朱惠蓉昨（5日）在脸书上的文章称，爆料蔡办某位厉害人士，不小心酒驾被开单，却致电给市区政府有力人士要求抽单，不过却遭拒绝，气得对方挂电话。蔡办6日下午表示“不回应”。

朱惠蓉在脸书以“确定为何柯文哲会这样顾人厌（讨人厌）”为题爆料，称该厉害人士打电话去给市区政府有力人士要求抽单，不过却遭拒绝“已经入电脑，没有可能”，对方气呼呼不相信的挂电话。

朱惠蓉说，“还有市民投书陈情市长信箱，质疑收到罚单时间是凌晨4点30分，没想到市长收到信真的去电警察局了解，顺便也想‘安慰’怎么会这么认真。”

朱惠蓉表示，“警察接到电话后，相当紧张，彻查后报告市府，原来是该车主半夜停车挡到别人的车，被挡车的车主半夜突发状况，要挂急诊，但车子却开不出来，所以打电话报警，因此被开单。”最后，受罚车主乖乖缴单。

朱惠蓉的爆料一出，立刻引发网友热议，纷纷再猜“蔡办厉害人士”到底是谁？有网友直接猜是“柯文哲”。

不过朱惠蓉却在事后将该文隐藏。对此，朱惠蓉却称，“我又不是周玉蔻，我叫朱惠蓉，也不是公众人物，非真正的媒体人，也没有想要红，也无意操作新闻，所以不会透露对方是谁。”（海外网 庞晟）

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