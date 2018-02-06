原标题：行业凋零？台作家感叹：台湾穷到只剩“小吃业”

台湾夜市小吃（资料图片）

海外网2月6日电 随着台湾经济的增长主要靠内需撑场，不少人纷纷转战这块市场。对此，财经作家狄骧感叹，他近来听到见到太多朋友，包括工程师、医生等陆续转战餐饮小吃业！“难道台湾真穷到只剩下‘小吃业’？其他行业都要灭绝了吗？”

据中时电子报报道，狄骧在《商业周刊》撰文指出，最近几年，台湾让外国人感到惊叹的，不再是资讯科技成就，而是那些从路边摊起家的平价小吃，令他心头百味杂陈。

他接下来称，台湾劳工低薪、过劳问题严重，加上无法引进外资来台投资，逼得许多人放弃了科技研发的梦想。并表示：“小吃现在就像是台湾经济垂死的最后一口气，当这一口气咽下后，台湾的未来会是什么样子？”

根据“台财政部”先前统计，住宿餐饮业2016年开业比重达10.9%，连续5年超过1成，但歇业比重高达7.3%，在8大主要行业类别中称冠。狄骧认为，再这样下去，餐饮小吃业真的会多到贱价互砍、血流成河，可想而知，市场上过多的供给业者，届时就会像不动产中介一样，不到半年就倒几千甚至上万家。

狄骧文末强调，全世界都聚焦在AI（人工智慧）和机器人，以及电动车和5G产业。他示警，未来餐厅恐出现大量的机器人服务生，还有会自动向厂商下订单备料，甚至自己做出麻辣烫卤味小吃的AI机器，都会终结台湾目前仅剩的劳动力，我们的整体生产力势必降低。

责任编辑：刘光博