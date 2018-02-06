台黑鹰直升机执行救援任务时疑坠海 机上6人失踪

原标题：台“最强”救援直升机疑似坠海 机上六人失踪
资料图
海外网2月6日电 昨日（5日）晚间，台湾一架黑鹰直升机在兰屿岛区域执行伤患转院救护任务，但在起飞后不久，距离兰屿外海100公尺，直升机光点莫名消失，目前呈现失联状态，疑似坠海，机上六人失踪。
据联合新闻网报道，目前，“台空勤总队”已另派一架黑鹰直升机前往搜寻，台东县消防队也待命救援，不过现在夜色黑暗，海象不佳，搜寻有一定的难度。
黑鹰直升机上有6名人员，包括空勤人员3名、患者1名、患者家属1名、护理人员1名。
失联直升机由“台陆军”向美国采购60架UH-60M（黑鹰）直升机，被喻为史上“最强”救援直升机，其中有9架拨给空勤总队，去年12月20日3架黑鹰进驻空勤台东分队，为了与陆军战斗用黑鹰区分，机身也从黑色改涂装成鲜艳的红色，且预定2月9日举办“成军典礼”。
黑鹰直升机主要特色是在高海拔与海上救灾、救难、救护、观测、侦巡、运输等任务，但由于机体大、下洗气流强，不适合狭窄地区之作业及停降。“台内政部”曾指出，黑鹰直升机可突破航程限制，克服台湾高山险阻的地形，提升高山的救援能力，且具有前视红外线显像仪（FLIR）等装备，大幅提升夜间海上搜救能力。
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