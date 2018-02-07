原标题：台湾地震死亡人数升至7人 陆客4轻伤1重伤1病危

海外网2月7日电 据台媒最新消息，云门翠提大楼下午3时许再拖出2具遗体，台湾花莲地震死亡人数上升至7名。据悉，云门翠提大楼向下塌陷，为花莲倒塌大楼中灾情最严重的一区，下塌不仅阻断通道，内部闷烧更添加救援困难。

遇难人数上升至7人

据台湾《中时电子报》消息，这两具女子遗体的位置是在原本2楼“漂亮生活旅店”207号房旁，一度有消息传出疑为外国旅客，但真实身份还有待进一步确认，遗体暂将送往花莲殡仪馆，让家属指认。

此前据台湾灾害应变中心统计，截至下午3点44分，台湾花莲地震共有5人死亡、254人轻重伤，仍有88人失联。随着云门翠堤大楼再寻获遗体，地震死亡人数恐继续上升。

据报道，花莲强震造成4幢大楼建筑倾斜倒塌。台消防署副署长谢景旭表示，云门翠堤倒塌大楼现场原依户籍进行清查计有140余人失联，但经搜救人员不断联系搜寻后，至中午为止已有98人回报平安，目前仅剩49人仍在连络中。

云门翠堤大楼倒塌又传火灾 搜救困难

据悉，云门翠堤大楼严重倾斜45度，而且1至3楼崩塌，3楼变1楼，且3楼以下被压碎，阻断住户逃生路口。此外，现场传出地下室起火，浓烟窜出，搜救困难，搜救人员正想办法破窗而入。

云门翠堤大楼位于花莲市商校街、国盛一街交界口，约10层，坍塌的1、2楼左侧为旅店，右侧为火锅店家，3楼以上为社区住户，约85间住户，救难队员出动云梯车由上往下抢时救援。

花莲县建筑师公会理事长刘燕湖早前指出，经红外线侦测一个多小时及一次余震，确认建筑物并无持续倾斜，4楼以上建筑结构完整无裂缝，初步排除施工疑虑，研判因断层带正好位居骑楼处，强震一来攻击到大楼最脆弱的部分大楼才会倾斜，上面的重量又压下来，导致1到3楼被压碎。

陆客4轻伤1重伤1病危

据人民日报客户端消息，今天下午，花莲慈济医院院长林欣荣在接受大陆媒体采访时表示，花莲慈济医院共接收了六位来自大陆的伤者，其中4人轻伤，问题并不严重，另有一位来自北京的陆客因左足撕裂伤和肌肉肌腱断裂，正住院接受治疗。最为严重的是来自福建厦门的余姓女游客，在送至医院时已经失去生命意识，经医院抢救恢复心跳，但仍在加护病房接受治疗。

林院长透露，余姓女游客状况不乐观，目前处于濒临脑死亡状态，将视未来24小时的康复状况决定是否认定为脑死亡。院方表示，一定会尽最大努力抢救。据了解，余姓女游客今年40岁，日前带着11岁的儿子与友人一起到花莲自由行。地震发生后，因受重物挤压长期窒息致大脑严重受损。其子在地震中仅受轻伤，目前正由友人照看，其丈夫正紧急办理赴台手续。

对于花莲地震，国台办发言人安峰山表示，2月6日深夜，台湾花莲县发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。大陆有关方面高度关切。国台办、海协会紧急启动涉台突发事件应急机制，了解灾情和救灾情况。2月7日上午，国台办主任张志军与花莲县长傅崐萁紧急通电话，海协会会长陈德铭致电花莲县有关方面，向在地震中遇难的台湾同胞表达沉痛哀悼，向受伤受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，并表示愿意提供包括派遣救援队在内的救灾协助。

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责任编辑：刘德宾 SN222