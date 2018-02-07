原标题：绿媒用嬉笑动画报道花莲地震 被批脑子有洞（视频）
海外网2月7日电 6日深夜，台湾花莲突发6.5级地震，已导致7死254伤，目前仍有88人失联。在此次地震已经导致重大人员伤亡的情况下，有岛内绿媒竟用嬉笑动画的方式报道此次地震，对此，有网友留言痛批，“脑子有洞”。
据台湾亲绿媒体报道，在6日晚的6.5级地震之后，余震不断。台湾气象部门地震测报中心称，截止到7日12时，已经累计发生了140次余震，如果加上94次前震及1次主震，地震总数高达235次。即使如此，台湾气象部门仍指出，估计未来一个月仍有可能发生余震，请台湾民众注意。
6日晚的主震发生后，又发生了140次余震，这不禁让人唏嘘不已。然而，面对余震不断，有绿媒却很是“心大”，竟然用包含大猩猩、牛头人物形象等在内的嬉笑动画进行了报道。
对绿媒的此等行径，许多网友纷纷留言进行批评，“脑子有洞吗？有考虑过当事人的心情吗”、“没有比这更愚蠢的了”、“发生了天灾，竟放这种影片，太白目（白目意为‘搞不清楚状况’）”。
再过几天，就是春节了，有网友留言称，“在春节前发生了地震，导致家破人亡，这是很让人伤心的事情，竟还摆出嬉笑打闹的动画”。
也有网友质疑称，“用了地牛跳舞的动画，很怀疑制作这篇新闻的记者在用什么心情关注这次地震的灾情”。
除了140次余震外，此次花莲地震还导致了4座建筑物倾塌等后果。据早前报道，地震发生后，“云门翠堤”大楼B1+12楼等四座楼倾塌；七星潭大桥等桥梁封闭；道路受损等共40处；有35100户停水、200户停电。而为了让当地民众抢救家园，花莲今天（7日）实施了停班停课的措施。
对于花莲地震，国台办发言人安峰山表示，2月6日深夜，台湾花莲县发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。大陆有关方面高度关切。国台办、海协会紧急启动涉台突发事件应急机制，了解灾情和救灾情况。2月7日上午，国台办主任张志军与花莲县长傅崐萁紧急通电话，海协会会长陈德铭致电花莲县有关方面，向在地震中遇难的台湾同胞表达沉痛哀悼，向受伤受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，并表示愿意提供包括派遣救援队在内的救灾协助。
地震发生后，大陆有关方面通过各种渠道紧急了解大陆游客、在台就读大陆学生及在灾区生活的大陆配偶情况。据了解，除少数大陆游客受伤外，目前没有人员死亡的报告。
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