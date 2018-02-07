大陆游客讲述花莲地震：睡着后被震醒 踹开门逃生

原标题：北京游客讲述花莲地震瞬间：睡着睡着被震醒、踹开门发现逃生楼梯变形

据中国之声《新闻纵横》报道：在统帅饭店现场获救的人员中，来自北京的孔女士在接受台湾媒体采访时描述了地震发生时的场景和获救的经历：

“我们当时在五楼，睡着睡着，震得特别厉害就醒了。门都打不开，后来我爱人把门踹开的，我赶紧把衣服披上什么也没拿就往外跑。但是楼道里全是建筑物里面的烟灰，后来我们就堵着嘴找安全通道往下走，走到三楼还是四楼就走不下去了，它都变形了。我们只能找到最旁边靠外的楼梯往下爬，但是那个楼梯也变形了，它跟外面平房的一个房顶搭着。我们就从这个楼梯爬到那个房顶，房顶旁边还有棵树。”

图自：新华社

记者：当时很多人一起吗？

孔女士：当时得有二三十人。

记者：所以当时您的心情是？

孔女士：吓坏了！

记者：多久见到救援人员？

孔女士：就是从房子上往下爬的时候，我们喊了半天救命。当时，我们跟一个日本旅游团的几名游客一块儿，他们也在喊。后来，救援人员挺快的，就拿来梯子，我们就顺着梯子爬下来，（他们）把我们领到了疏散的广场。

图自：新华社

在今天0点之后，花莲县又发生多起地震。据台湾媒体报道，花莲县宣布在花莲县立体育馆设立临时收容中心，花莲今天（7号）停班停课。

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责任编辑：刘光博