台受灾大楼持续倾斜恐将倒塌搜救暂停 49人受困

原标题：台受灾大楼持续倾斜恐将倒塌 49人受困搜救暂停

图片来源：台湾“中央社”

海外网2月7日电 台湾花莲周二（6日）深夜发生6.5级地震，造成当地四幢建筑物受损，其中云门翠堤大楼严重倾斜。云门翠堤大楼7日下午2时许搜出2名罹难者，搜救人员称，当时疑似睡梦中还来不及醒来就离开人世，使地震遇难人数上升至7人。不过台湾中央灾害应变中心随后更新消息称，其中一名女姓在送医后恢复生命迹象，将死亡人数修正为6人。

据台媒报道，当时在云门翠堤大楼进行搜救作业的搜救人员指出，在2楼瓦砾堆看到手和头，搬开瓦砾堆之后发现是2人盖着棉被，被钢筋压在身上，疑似睡梦中还来不及醒来就离开人世。不过台湾灾害应变中心随后更新消息指出，其中一名女性在送医后恢复生命迹象，消息令人振奋。

另据台湾“中央社”、香港东网报道，由于云门翠堤大楼现在以每小时5厘米的速度持续倾斜，加上大风大雨，现场搜救工作暂时停止，等待评估大楼的状况。此前台消防署副署长谢景旭表示，云门翠堤倒塌大楼现场原依户籍进行清查计有140余人失联，但经搜救人员不断联系搜寻后，至中午为止已有98人回报平安，目前仅剩49人仍在连络中。

到目前为止，云门翠堤大楼共有4人死亡，为多幢受损大楼中死亡人数最多。大楼地震后严重倾斜，现在又传出以每小时5厘米的速度持续倾斜，加上大楼钢筋断裂，现场风势雨势甚大。由于担心大楼有倒塌危机，因为有关方面已示意所有搜救人员撤出，并离开大楼50米以上，搜救行动暂时停止。

有结构技术师警告，大楼有倒塌危机，评估时间约需1小时，到下午5时再视情况决定是否恢复搜救。

据台湾“中央社”统计，花莲地震目前造成6人死亡256人受伤88人失联。死者为林丽贞（女，60岁）、刘东腾（男，66岁）、戴世璋（男）、周志轩（男，统帅饭店）及2名女性身份待查。台陆委会表示，一对自由行陆客母子入住云门翠堤大楼内民宿“漂亮生活旅店”，母亲头部重创命危。

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责任编辑：刘德宾 SN222