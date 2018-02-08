原标题：台花莲地震8人遇难 搜救人员发现1名大陆女性遗体

海外网2月8日电 6日23时50分，台湾花莲县附近海域发生6.5级地震，截至8日4时，已有8人在地震中遇难，262人受伤，63人仍处于失联中，其中1名大陆游客于7日晚21时宣告伤重不治。

据中时电子报报道，搜救人员于8日2点45分在云门翠堤大楼内205室发现一具女性遗体。“台当局”确认该罹难者为大陆籍女游客，她和朋友住在205号房间。

台湾花莲6日晚遭强震，造成4栋建物倾斜，其中云门翠堤大楼最危险。救援的黄金时间为72小时，目前搜救进入第27小时，消防人员在云门翠堤大楼搜救进程已接近旅舍，在使用电钻破坏隔间，并搭配徒手开挖等方式，在205室寻获1名女性遗体，正往203室挺进。

云门翠堤大楼是地上12楼、地下1楼的商住混和型大楼，1、2楼是“漂亮生活旅店”。因6日深夜至今，花莲发生3起4级以上地震，其中7日23时震级模达到6.1级；余震不断，加上下雨，破坏原本已松散的云翠大楼的建物结构，导致大楼倾斜超过50度，搜救难度还在增加。

此前，台湾花莲慈济医院院长林欣荣7日晚向大陆媒体证实，在花莲地震中受重伤入院的女性福建游客于当晚21时伤重不治宣告死亡。

7日早些时候，林欣荣在接受大陆媒体采访时曾表示，该游客被送到医院时已失去生命意识，经抢救恢复心跳，并在加护病房持续治疗，当时虽有心跳、血压，但处于濒临脑死亡状态，病情非常危险。

“她的心脏开始跳动，心跳、血压恢复正常，可是她大脑的功能一直还没恢复回来。”林欣荣告诉记者。

据介绍，与这名女士同来台湾旅游的还有她11岁的儿子，以及同样来自福建的朋友一家三口。其丈夫当日也已紧急办理赴台手续。

地震发生后，花莲慈济医院共接治了6名大陆游客，除该女士外，还有1名北京游客因左足撕裂伤及肌肉肌腱断裂需留院治疗，其他4人均为轻微伤。

目前，大楼严重倾斜，可能倒塌，救援人员运来消波块及水泥预拌车灌浆，当作钢梁的基桩，以避免建筑物因余震造成二次损坏，并保障搜救人员安全。

台气象部门统计，继6日23时50分发生6.5级地震后，余震不断，已经发生160起以上余震，为花莲近50年来所未见。7日23时21分花莲再次发生6.1级余震，台气象部门预计余震还要持续两周，不排除未来有更强烈地震。

对于花莲地震，国台办发言人安峰山表示，2月6日深夜，台湾花莲县发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。大陆有关方面高度关切。国台办、海协会紧急启动涉台突发事件应急机制，了解灾情和救灾情况。2月7日上午，国台办主任张志军与花莲县长傅崐萁紧急通电话，海协会会长陈德铭致电花莲县有关方面，向在地震中遇难的台湾同胞表达沉痛哀悼，向受伤受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，并表示愿意提供包括派遣救援队在内的救灾协助。（综编/海外网 宋鹏）

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责任编辑：柳龙龙