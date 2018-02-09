香港街头数人持刀抢运钞车 冲锋队荷枪实弹找嫌犯

原标题：香港街头数人持刀抢运钞车 40分钟后遭警车拦截

海外网2月9日电 香港尖沙咀发生街头抢劫案，今早（9日）11时35分，5名南亚男子由重庆大厦地下一间货币兑换店，用2个拖箧运送约价值1611万元人民币的日元，到加拿分道一间银行。期间突有5至6名非华裔男子持刀抢劫，拳打脚踢，并抢走两箱外币，贼帮得手后沿横巷逃走，再跳上一辆由同党驾驶的私家车逃去。其中2名遇劫事主反抗时手部及额头受伤。

据香港“东网”报道，警方接报实时启动“捷进”行动，在东隧收费广场及多条主要干道设置路障，截查可疑车辆。另外，有冲锋队警员身穿避弹衣荷枪实弹，在黄大仙龙翔道近新光中心外查车。

在案发后约40分钟，贼车驶至美孚桥遭警方冲锋车截获，车上4人弃车逃走，其中2人当场被捕，另2人跳桥逃走，警察下车后分别沿路中石壆及截停车辆尾随穷追，其中一嫌犯跳桥时双脚骨折当场被捕，另一同党逃之夭夭。

据了解，被捕嫌犯一人为尼泊尔籍，另2人为巴基斯坦籍，全部持行街纸留港。警员在车上寻回2个箱子，实际损失仍在统计中，同时警方正加紧缉捕在逃劫贼。

责任编辑：张岩