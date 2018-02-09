台地震失联大陆一家来自北京 搜救人员动用挖掘机

原标题：仅剩5名陆客失联 台搜救人员被迫撤出动用挖掘机

图片来源：台北市消防局/台湾《联合报》

海外网2月9日电 据台媒报道，台湾花莲震灾目前剩下最后5人失联，为投宿云翠大楼“漂亮生活旅店”201房的大陆籍一家五口祖孙三代。因该楼层遭挤压至地底，救援人力难以挺进，台湾方面中午已撤出人力，出动挖掘机（台湾称“怪手”）准备开挖，搜救人员形容这是“痛苦的决定”。

搜救人员被迫撤出，称是痛苦的决定

据台湾《联合报》报道，台北市搜救队连夜朝201房间搜救，使用破坏器材突破，在局限空间缓慢前进，今天上午使用搜救犬及生命探测器均未获生命迹象反应。因现场被严重挤压，结构技师评估建筑物状态，认为搜救人员有危险，建议撤出人力。

据报道，一名搜救人员说，地底楼层就像“三明治”，没有剩余空间供人员进入，若强行进入，恐破坏梁柱结构，导致上方楼层塌陷，危及搜救人员，只好被迫撤出，这是“痛苦却无可奈何的决定”。

失联的大陆一家五口来自北京

据台媒稍早报道，花莲强地震目前遇难人数上升至12人，其中包括4名大陆游客，另有276人受伤。当地时间下午2时06分，新北特搜队员在云翠大楼“漂亮生活旅店”213号房寻获加拿大籍香港夫妇的遗体，2人被梁柱压在房内，无生命迹象确认罹难。此外，另一队搜救人员也持续朝5名陆客丁文昌（76岁，男）、何凤华（75岁，女）、杨捷（39岁，男）、丁守慧（40岁，女）、杨浩然（12岁，男）所在的201号房持续搜救。

据中新社报道，北京市台办9日表示，该办已与台湾花莲地震中失联的5位北京游客亲属取得联系。据了解，5位失联者身份确认后，中共北京市委书记蔡奇、北京市长陈吉宁要求相关部门第一时间与其亲属取得联系，并为亲属赴台妥善处理相关事宜全力提供协助。8日晚，北京市台办相关负责人赶往失联者亲属家中看望慰问，介绍地震最新消息，并了解当前所需协调解决的困难。

相关负责人表示，北京市台办将及时向亲属通报地震最新搜救进展，尽快协助办理入台手续，并委派相关工作人员陪同亲属赴台，为在当地处理相关事宜全力提供帮助。

大陆方面全力协助遇难陆客家属赴台善后

国台办9日表示，台湾花莲地震已造成大陆游客4人罹难、5人失联、6人受伤。地震发生以来，国台办、海协会紧急协调大陆有关部门及地方启动应急机制，全力协助遇难游客家属赴台处理善后。公安部紧急开通“绿色通道”，为伤亡者家属及证件遗失人员加急办理入出境证件。国家旅游局指示海峡两岸旅游交流协会驻台人员第一时间赶赴现场看望慰问大陆游客及家属，并将派出工作组赴台协助处理善后。北京市、福建省、广东省等迅速核实罹难及失联游客信息，联系并协助家属赴台。北京市台办还将派员陪同家属一同赴台处理善后。

据了解，连日来，大陆社会各界心系花莲灾区，纷纷踊跃捐助。继海协会、中国红十字会、福建省和广西壮族自治区等有关方面捐款外，北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东、四川、陕西等省市台办也纷纷表达慰问和捐助之意。

另据新华社报道，花莲县政府计划在2月12日举行联合公祭。花莲县县长傅崐萁在9日上午举行的新闻发布会上表示，“对于罹难大陆乡亲，再次表达诚挚的追悼和深切的遗憾”。

责任编辑：张岩