花莲搜救队疑侦测到两名受困游客脉动

原标题：花莲搜救队传振奋消息 疑侦测到两名受困游客脉动
海外网2月9日电 由东京消防厅、海上保安厅和警视厅组成的日本搜救队，今凌晨带着生命侦测仪进入花莲云门翠堤大楼灾区，与“台消防署”特搜人员编组合作，挺进现场搜寻。据了解，现场侦测仪器疑似发现人的脉动，且距离侦测仪约有1.5公尺，挖掘搜救正如火如荼进行。
据联合新闻网报道，云门翠堤的2楼是一间旅馆，至今消息指出旅馆201、213二间房均有人受困，分别为大陆籍游客和加拿大籍旅客。
日本搜救队教消防署特搜人员使用仪器时指出，该侦测仪可侦测心跳，侦测范围可达4米。
凌晨2时33分，搜救人员打穿213的天花板，经探测仪测量，消防署特搜与日本特搜仪器不约而同侦测的人的反应，消息振奋搜救队员士气。（综编/海外网 宋鹏）
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