台发现失踪一家五口陆客第三具遗体 12岁男孩罹难

原标题：台救援队发现第三具陆客遗体 12岁男孩确认罹难

经法医检验，201房首位被救出者为小孩，已罹难。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网2月10日电 对于台湾花莲云翠大楼201房间最后5名失联陆客的搜救仍在持续。据台媒报道，10日上午11点40分左右，救援人员抬出一具男性遗体，经初步确认为12岁男孩杨浩然，身旁还有发现一具遗体。下午2时42分，搜救人员再发现第三具遗体，目前搜救持续进行中。下午3时许，第二及第三具遗体已经运出，送往殡仪馆，身份有待确认。

据台湾《联合报》报道，花莲强震进入第4天，搜救行动已经超过黄金72小时抢救时间。其中搜救最困难的云门翠堤大楼二楼“漂亮旅店”201号房，救援团队从9日晚间开始利用工具从4楼由上而下破坏楼板，清出约10平方米的空间。上午11时38分左右，救援人员发现一具成人遗体，11时53分左右又发现一具小孩遗体。

报道称，第一位受困陆客被救援人员移出时已明显死亡，搜救人员原判断是成年男性，但经法医检验骨骼为小孩，应为12岁男孩杨浩然。

花莲消防局表示，进入201室后，先发现一具成人遗体，在他身边又发现一名男童，因男童的位置较容易移出，因此于中午先抬出男童，紧接着回头清除先被发现的那名成年男子身上的障碍物，由于房间挤压变形严重，遗体与床垫交缠，搜救人员努力排除障碍。

据报道，丁家一家五口祖孙三代一同出游，不料遭遇意外。报道称，他们在大陆已无直系亲属，其家人今早赶办证件，下午从北京飞台湾，将于晚上抵达花莲。花莲县政府将为罹难者举办联合公祭，暂定时间为2月12日中午，确切时间还在与家属协调中。

图片来源：台湾东森新闻云

另据台湾“东森新闻云”报道，201号房失联者为陆客一家五口丁文昌（76岁，男）、何凤华（75岁，女）、杨捷（39岁，男）、丁守慧（40岁，女）、杨浩然（12岁，男）。10日清晨，救援人员终于抵达201号房位置。10日上午11时40分左右，救援人员将一名失联者遗体送出，确认为12岁的杨浩然。此外，救援人员发现其身旁还有一具遗体被弹簧床和楼板压着，正准备移出。下午2时许，救援人员再发现第三具遗体，目前还有2人失联。下午3时许，两辆救护车在场外待命，第二及第三具遗体已经运出，送往殡仪馆，身份有待确认。

花莲县消防局长林文瑞表示，“因为在地下室挖掘到监视器，才确认位置，5人在地震前都没有离开，不会放弃任何生机，只要有一线生机绝对不会放弃。”

搜救人员表示，5人受困时的位置被压得比较靠下。在崩落的状况下，无法第一时间找到人，于是将楼板打破后，在2米深的位置找到第二具及第三具遗体，下午3时许已经都送出，由于天气越来越冷，空气质量也不太好，因此希望可以在天黑之前能将5人都找到，不过其他2人被埋在更下面的位置，目前仍在全力搜救中。

此前据台湾“中央社”报道，现场搜救人员在云门翠堤大楼内发现一具男性和一具小孩遗体，台湾灾害应变中心接获回报，确认两人已明显死亡。据台湾灾害应变中心统计，截至中午，这起地震已造成14死280伤3人失联。

责任编辑：张岩