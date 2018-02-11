香港发生严重车祸 政务司司长：全力支援死者家属

中新网2月11日电 香港新界大埔公路10日傍晚发生严重车祸，据香港特区政府网站消息，香港特区政务司司长张建宗10日晚间表示，特区政府对事件感到相当悲痛，在支援方面，一定会全力支援所有的死者的家属，以及伤者和他们的家属。

10日傍晚，大埔公路发生巴士翻车严重事故。车祸已造成18人死亡，62人受伤。张建宗于10日晚上会见传媒时指出，特区政府对今次这件事件感到相当悲痛，是很哀痛，亦向所有死者和家属致以最深切的慰问，我们希望所有伤者尽快复原。

张建宗表示，在支援方面，一定会全力支援所有的死者的家属，以及伤者和他们的家属。在经济方面，特区政府会尽一切努力去协助他们。

张建宗说，行政长官宣布会委任一位法官进行一个独立的调查，全面地就香港公共交通的安全，特别是专营巴士和小巴的操作，以及在乘客安全和市民安全的角度出发。我们会全方位去跟进这件事，警方亦会有一个调查，以及死因聆讯等，我们一切都会尽量掌握时间，希望尽快找出真相和追究责任。

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责任编辑：张建利