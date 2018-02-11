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香港中联办:对香港巴士翻车事故死者表示沉痛哀悼

香港中联办:对香港巴士翻车事故死者表示沉痛哀悼
2018年02月11日 00:56 中国新闻网
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网页截图 图片来源：中央政府驻港联络办网页截图 图片来源：中央政府驻港联络办

　　中新网2月11日电 据中央政府驻港联络办网站消息：10日傍晚，大埔公路发生巴士翻车严重事故。截止晚上10时，车祸已造成18人死亡，数十人受伤。得知消息后，中央政府驻港联络办负责人对此事表示痛惜和难过，对事故中的死者表示沉痛哀悼，对死者家属和受伤人员表示深切慰问。中央政府驻港联络办负责人表示，如特区政府有任何需要，将提供一切协助。

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责任编辑：张建利

事故翻车联络办
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