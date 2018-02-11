香港巴士侧翻现场 记者为直播让救援人员等几分钟

原标题：车祸现场 她为直播要求救援人员等几分钟

[文 / 观察者网 唐莎莎]“ 等多几分钟好吗，因为有直播要做 ”，“ 阿 Sir，给我三分半钟可不可以？”

10 日下午，香港大埔发生双层巴士翻车事故，目前已造成 19 人死亡，另有超过 60 人受伤。当救援人员正在车祸现场为架起巴士，要求媒体离开时，有记者却提出了上述要求。

这一幕也被许多香港网民炮轰 “ 阻碍救援 ”。

根据香港 NOW331 直播画面显示，昨天晚上 7 点 50 分左右，消防员正在争分夺秒进行抢救，当时救援人员想架起巴士，希望媒体能够让出位置。

但是，却有一名男记者要求 “ 等多几分钟好吗，因为有直播要做 ”，救援人员直接回称 “ 我认为救人紧要点 ”。

而另一名女记者也表示 “ 阿 Sir，直播信号已经开了，多给三分半钟可不可以。因为已经安排了播放，想先做完。”

救援人员表示要和消防部门商量，“ 我很难平衡，新闻自由是重要，但是里面有人命。”

记者表示 “ 明白明白 ”。两分钟后，男记者依然没有离开现场，在画面外救援人员的催促下，他连连回答 “ 走了走了 ”。

该视频引发香港网民怒火，大部分人指责记者阻碍救援，对人命 “ 置若罔闻 ”，将 “ 新闻自由 ” 凌驾于 “ 救人性命 ” 之上。

香港中文大学政治与行政学系客座讲师、英籍印尼华人黄世泽在其博客中批评，女记者是在 “ 用草菅人命的方式做新闻 ”。

但也有网民称，当时救援已经结束，记者并未阻止救人。

有网民开始 “ 人肉 ” 女记者身份。而据视频显示，男记者手握 TVB（香港电视广播有限公司）话筒。

目前，TVB 方面并未回应此事。

据央视新闻此前报道，香港大埔车祸事故死亡人数增至 19 人。

九龙巴士表示，对车祸感到非常难过和遗憾，会向每个受影响家庭发放 8 万港元慰问金。

香港特首林郑月娥 10 日晚前往医院探望伤者，并表示每位伤亡者的家庭均会有一名社工跟进及协助。此外，她还向媒体表示，将成立一个由法官主持的独立工作组，调查整个香港公共交通服务中的系统性问题。

来源：观察者网

责任编辑：张义凌