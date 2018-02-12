香港秀茂坪邨一幢楼房突发大火 致至少2死2伤(图)

原标题：香港秀茂坪邨突发大火 造成至少2死2伤（图）
海外网2月12日电 据香港东网报道，香港秀茂坪邨一楼房12日突发大火，造成1男1女死亡，另有2名男子因吸入浓烟感到不适后送院治疗。
事发于12日清晨5点左右，起火楼房为秀晖楼，火灾起于8楼。警方和消防人员接到警报消息后，及时赴现场救火，现场疏散了近50位住户。
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